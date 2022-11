von (dpa)

Schon vor dem eigentlichen Martinstag am Freitag ziehen in dieser Woche zahlreiche Kinder in Baden-Württemberg durch die Straßen. Landesweit sind vielerorts Laternenumzüge geplant. Einige von ihnen werden von Reitern auf Pferden begleitet. Besonders bei Familien seien die Martinsfeiern sehr beliebt, teilte eine Sprecherin des Stadtdekanats Stuttgart mit. Allein in der Landeshauptstadt sind Dutzende Veranstaltungen geplant, es werden Hunderte Besucher erwartet.

Traditionell wird mit den Laternenumzügen am 11. November des Heiligen Martin gedacht. Christen feiern St. Martin als Schutzpatron der Armen. Der Legende nach teilte Martin von Tours als junger Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler.