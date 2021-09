vor 51 Minuten Lars Notararigo Karlsruhe "Ich bin sicher, wir bewegen uns in die richtige Richtung": Das sagt der Majolika-Chef zur finanziellen Schieflage seiner Manufaktur

Neue Konzepte - das war die Voraussetzung der Stadt für weitere Finanzhilfe an die Karlsruher Majolika. In den vergangenen Jahren wurden von immer neuen Investoren immer neue Konzepte vorgestellt, die allerdings bis heute kaum die gewünschte Wirkung zeigten. Wie geht es der Geschäftsführung damit? Wie ist die Stimmung innerhalb der Majolika und wie reagiert man auf den Vorwurf, dass es so nicht weitergehen könne?