Karlsruhe vor 30 Minuten

Hungrig auf Diebestour: Unbekannte brechen in Südstadt Restaurant ein - und backen Pizza

Am Samstag, zwischen 1 Uhr und16.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Karlsruher Südstadt ein. Das machte die Täter anscheinend so hungrig, dass sie sich vor Ort gleich noch eine Pizza zubereiteten.