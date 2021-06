vor 2 Stunden Karlsruhe Straßenbahn-Verkehr gestoppt: Hunderte Feiernde beschäftigen Polizei in Karlsruhe

Rund 1.600 Feierende an unterschiedlichen Plätzen haben in der Nacht zum Sonntag die Karlsruher Polizei beschäftigt. Die Beamten wurden nach Auskunft vom Sonntag teilweise aggressiv angegangen, Platzverweise wurden erteilt. In der Günther-Klotz-Anlage kamen rund 150 zum Teil betrunkene Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. Mit der Zeit wurde die Stimmung immer aggressiver. "Nach Provokationen gegenüber den Einsatzkräften mussten Platzverweise ausgesprochen werden", hieß es in einer Mitteilung.