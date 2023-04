Am Samstagabend geht in der Feuerwehrleitstelle Karlsruhe gegen 21.15 Uhr ein Notruf ein. Eine Frau meldete, dass ihr Hund bei einem Spaziergang auf dem Rheindamm im Bereich des angrenzenden Waldrandes gegen 19.30 Uhr in einem Erdloch verschwand, so die Beamten.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte an der Dea-Scholven-Straße in Karlsruhe konnte zwischen Wurzelwerk und Steinen das schwache Bellen des Hundes vernommen werden. Die Einsatzkräfte erweiterten daraufhin das nächstgelegene Erdloch - teils mittels hydraulischen Rettungsgeräts.

Der Hund, der in knapp 1,5 Metern Tiefe gesichtet wurde, konnte anschließend erfolgreich herausgelockt werden. Die glückliche Halterin nahm diesen daraufhin erleichtert in Empfang. Der Einsatz konnte wurde gegen 23.20 Uhr für beendet erklärt, so die Feuerwehr.