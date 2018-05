Vom 18. bis 21. Mai lädt die Brauerei Hoepfner zum jährlichen Burgfest auf das Gelände in der Haid-und-Neu-Straße ein. Wie schreitet der Aufbau der Bühne im Hoepfner Burghof voran und wie ist die Stimmung auf dem Gelände? Die Antworten liefert ein Blick in die ka-news-Webcam.

Am Pfingstwochenende wird in der Hoepfner Burg wieder mehr als nur Bier gebraut: Vom 18. bis 21. Mai lädt die Brauerei zum jährlichen Burgfest auf das Gelände ein. Fassanstich ist am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr - dann, wenn im Wildparkstadion die erste Halbzeit im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Zweite Liga abgepfiffen wird.

Für alle Nicht-KSC-Fans bietet das Burgfest in der Karlsruher Oststadt bereits ab 18.30 Uhr ein Alternativprogramm - mit Hoepfner-Biersorten, (alkoholfreien) Cocktails, Street-Food und live Musik ("The BangBags", "DJ Oliver Welz", "Dicke Fische").

Aufbau, Wetter, Stimmung - die Webcam zum Burgfest:

Für ein aktuelles Bild laden Sie die Seite neu.