vor 1 Stunde Karlsruhe Pfingsten ist Burgfest-Zeit: Diesmal ohne eigene Haltestelle, aber wieder mit viel Programm

Musik, gute Laune und viel Bier: Am Wochenende, 7. Juni bis 10. Juni, steht in der Hoepfner-Burg das traditionelle Burgfest an. In diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen und viele Klassiker: Bei den Brauereiführungen können die Besucher auch einen Blick auf die neue Fassabfüllanlage werfen, außerdem wird die Extra-Haltestelle 2019 erstmals nicht eingerichtet. Beim musikalischen Programm gibt es hingegen einige bekannte Gesichter.