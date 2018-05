vor 6 Stunden Karlsruhe Alternativ-Programm zur KSC-Relegation: Hoepfner Burgfest startet nächsten Freitag

Am Pfingstwochenende wird in der Hoepfner Burg wieder mehr als nur Bier gebraut: Vom 18. bis 21. Mai lädt die Brauerei zum jährlichen Burgfest auf das Gelände ein. Fassanstich ist am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr - dann, wenn im Wildparkstadion die erste Halbzeit im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Zweite Liga abgepfiffen wird.