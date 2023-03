Karlsruhe vor 1 Stunde

Hochwertige Kameras im ICE nach Karlsruhe gestohlen: Bundespolizei warnt vor Langfingern in Zügen

Am vergangenen Samstagmorgen wurde ein 28-Jähriger in einem ICE auf der Strecke von Mannheim nach Karlsruhe bestohlen. Kurz vor dem Halt in Karlsruhe war sein Rucksack, mit Bekleidung und zwei Fotokameras darin, noch in der Gepäckablage über seinem Sitzplatz. Nachdem der Zug von Karlsruhe weiter fuhr, bemerkte er das Fehlen seinen Rucksacks.