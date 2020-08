vor 2 Stunden Stuttgart Mittwoch hat "extreme Hitze" im Gepäck: Sommergewitter am Nachmittag

Das Wetter in Baden-Württemberg wird am Mittwoch hochsommerlich: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge scheint die Sonne bei Höchsttemperaturen von 28 Grad in höheren Berglagen und 36 Grad im Rheintal. Ab dem Mittag erwarten die Wetterexperten kräftige Schauer und Gewitter.