vor 1 Stunde Karlsruhe Hochschule Karlsruhe bekommt Studiengang für künstliche Intelligenz

Ab dem Wintersemester 2023/24 sollen sich angehende Ingenieure an der Hochschule Karlsruhe gezielt in Sachen künstliche Intelligenz (KI) ausbilden lassen können. Dank einer Förderung von knapp zwei Millionen Euro könne die Hochschule einen Bachelorstudiengang einrichten, der nach Angaben vom Donnerstag klassisches Ingenieur-Know-how mit KI verbinden soll. So wolle man auf den Fachkräftebedarf in der Industrie reagieren.