Kletterparks sind hervorragende Ausflugsziele für Familien, Schulklassen oder andere Gruppen. Doch nicht nur in Karlsruhe können die Baumwipfel erkundet werden.

1. Kletterparks in der Region: Kletterwald Speyer

Die Besucher waren sich einig: im Kletterwald Speyer gibt es nettes und motiviertes Personal, eine saubere Anlage und tolle Natur. Zudem punktet das "idiotensichere" Sicherungssystem.

Wie läuft ein Besuch im Kletterwald Speyer ab?

Im Kletterwald Speyer durchlauft ihr zunächst eine Einweisung und werdet mit Gurt, Helm und Karabiner ausgestattet. Nachdem ihr die Ausrüstung erfolgreich angelegt habt, kontrollieren die Mitarbeiter Sitz und Funktion der Ausrüstung. Danach durchlauft ihr den Einweisungsparcours. Wenn die Mitarbeiter ihr Go geben, könnt ihr loslegen.

Außerdem setzt der Kletterwald in Speyer auf das "Doudou Pro" Schienensystem. Hierbei müssen die Karabiner nicht mehr umgehängt werden. Mit anderen Worten: "idiotensicher"

Welche Parcours gibt es im Kletterwald Speyer?

Außer dem Einweisungsparcours gibt es noch 10 weitere Parcours.

gibt es noch weitere Parcours. "Zwerge"-Parcours und der "Spiel"-Parcours: Sie sind für alle Kletterer ab 3 Jahren und 1 Meter Körpergröße. Diese Parcours verlaufen auf einer Höhe von 1 bis 2 Meter.

Fitness bis Trainings-Parcours: Kletterer müssen zwischen 8 und 14 Jahre alt sein. Sie sind in einer Höhe von 2 bis 10 Meter angebracht.

Abenteuer und Risiko-Parcours: Nur für Personen ab 18 Jahren geeignet und befinden sich in einer Höhe von 4 bis 12 Meter.

Auch die Kleinen haben im Kletterwald Speyer großen Spaß! | Bild: Kletterwald Speyer

Wann kann ich im Kletterwald Speyer klettern?

Im Kletterwald Speyer gibt es keine klassischen Öffnungszeiten. Die geöffneten Tage entnehmt ihr am besten der Website.

Für Teamtrainings, Schulklassen, Vereine und Firmen könnt ihr nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine vereinbaren. Reservieren müsst ihr aber erst ab 15 Personen.

Was muss ich mitbringen, wenn ich im Kletterwald Speyer klettern will?

Für das Klettern empfiehlt es sich immer, festes Schuhwerk und bequeme Kleidung zu tragen. Außerdem braucht ihr Handschuhe, die die Finger vollständig bedecken. Wenn ihr keine dabei habt, könnt ihr sie für 3 Euro pro Paar im Kletterwald kaufen.

Kann ich im Kletterwald Speyer in der Pause etwas essen?

Im Kletterwald Speyer gibt es einen Imbiss. Dort erhaltet ihr Flammkuchen, Pizza, heiße Würstchen, Getränke, Kaffee und Eis.

Was kostet der Eintritt im Kletterwald Speyer?

Einzelpreise

Erwachsene: 25,90 Euro

Jugendliche (12 bis 17 Jahre): 19,90 Euro

Kinder (bis 11 Jahre): 15,90 Euro

Kinder zwischen 4 und 6 Jahren: 11,90 Euro

Kinder zwischen 2 und 3 Jahren: 9,90 Euro

Schulklassen

Schulklassen können ab 15 Personen dort klettern.

1. bis 2. Klasse: 12 Euro

3. bis 4. Klasse: 14 Euro

5. bis 7. Klasse 16 Euro

ab 8. Klasse: 18 Euro

ab 8. Klasse (inklusive der Parcours Abenteuer und Risiko): 20 Euro

2. Kletterparks in der Region: Kletterwald Illingen

Besucher des Kletterwald Illingen loben die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und die Möglichkeit, bei Mondschein zu klettern.

Im Kletterwald Illingen könnt ihr auf der Seilrutsche über den Klostersee fliegen. | Bild: Kletterwald Illingen

Wie läuft ein Besuch im Kletterwald Illingen ab?

Nach der Anmeldung, erhalten die Besucher ihre Sicherheitsausrüstungen. Die Mitarbeiter überprüfen anschließend, ob alles richtig sitzt. Dann legen die Besucher die Handschuhe an und durchlaufen den Einweisungsparcours.

Welche Parcours gibt es im Kletterwald Illingen?

Im Kletterwald Illingen gibt es 10 verschiedene Parcours mit insgesamt 130 Übungen. Neben einem Parcours extra für Kinder gibt es Seilrutschen über den Klostersee und eine Basejumpstation.

Das Besondere beim Kletterwald Illingen: An einigen Terminen könnt ihr beim Mondscheinklettern den Kletterpark bei Nacht erkunden und euch an der Seilrutsche über den Klostersee schwingen. Damit ihr besser sehen könnt, gibt's von den Mitarbeitern eine Stirnlampe.

Wann kann ich im Kletterwald Illingen klettern gehen?

Im Juli ist an den Wochenenden und im August täglich von 10.30 bis 19 Uhr das Klettern ohne Voranmeldung möglich.

Was muss ich mitbringen, wenn ich im Kletterwald Illingen klettern will?

Zum Klettern solltet ihr euch feste Schuhe und bequeme Kleidung anziehen. Außerdem solltet ihr euch passende Lederhandschuhe mitbringen. Aus hygienischen Gründen müsst ihr diese ansonsten für 4,50 Euro vor Ort kaufen.

Kann ich im Kletterwald Illingen in der Pause etwas essen?

Im Kletterwald Illingen gibt es einen Kiosk.

Wieviel kostet der Eintritt im Kletterwald Illingen?

Einzelpersonen, Paare und Kleingruppen

Erwachsene: 25 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 23 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 21 Euro

Mondscheinkletten: 35 Euro

Sondertarife

für Eltern mit eigenen Kindern, Gruppen, Schulklassen und Kindergeburtstage

Erwachsene/Lehrpersonen: 23 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 21 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 19 Euro

Kombikarte

je ein Eintritt für den Kletterwald Illingen und den Kletterwald Bretten

Erwachsene: 42 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 40 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 38 Euro

Saisonkarte

gültig von Ende März bis Anfang November im Kletterwald Illingen und im Kletterwald Bretten

Familien: 295 Euro

Erwachsene: 145 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 120 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 95 Euro

3. Kletterparks in der Region: Fun Forest Kandel

Der Fun Forest in Kandel gilt als der größte Kletterpark in der Region. Einmal über die Rheinbrücke, ist Kandel bereits in wenigen Fahrminuten erreichbar. In den Google-Rezensionen loben Besucher die professionelle Betreuung und die angenehmen Eintrittspreise. Aber Achtung: Im Fun Forest muss jeder seinen Besuch reservieren!

Der Fun Forest in Kandel | Bild: Melanie Hubach Photographie

Wie läuft ein Besuch im Fun Forest Kandel ab?

Wie in den anderen Kletterparks auch, bekommt beim Fun Forest zunächst eine Sicherheitsausrüstung und eine Sicherheitseinweisung. Bei jedem Besucher werden der korrekte Sitz und die Funktionalität der Ausrüstung überprüft. Nachdem sie den Einführungsparcours erfolgreich durchlaufen haben, können die Besucher zwischen den 24 verschiedenen Parcours wählen.

Welche Parcours gibt es im Fun Forest Kandel?

Für die Kleinen gibt es vier verschiedene Parcours, auf denen sie ab dem Alter von 3 Jahren klettern können.

Dann folgen die 14 Standardparcours. Für die ersten 13 Stück müssen die Kletterer mindestens 7 Jahre alt sein. Der 14. Parcours ist erst ab 14 Jahren freigegeben.

Drei Profiparcours, die für alle Kletterer ab 14 Jahren geeignet sind.

Im Fun Forest Kandel findet an ausgewählten Terminen das Nachtklettern statt. Dann wird der Park mit bunten Lichtern erleuchtet und ihr könnt den Kletterpark in der Dunkelheit erkunden.

Wann kann ich im Fun Forest Kandel klettern?

Für Gruppen und Schulklassen ab 15 zahlenden Personen kann der Fun Forest Kandel auch außerhalb der Öffnungszeiten gebucht werden. Ansonsten gelten folgende Öffnungszeiten für den Fun Forest Kandel.

freitags (außerhalb der Schulferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg): 12 Uhr bis 19 Uhr

samstags, sonntags und feiertags (bis 3.10): 10 Uhr bis 19 Uhr

täglich in den Schulferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: 10 Uhr bis 19 Uhr

07. Oktober bis 28. Oktober samstags, sonntags und in den Herbstferien von Rheinland-Pfalz täglich: 10 Uhr bis 18 Uhr

29. Oktober bis 5. November (Herbstferien Baden-Württemberg) täglich: 11 Uhr bis 17 Uhr

Klettern im Fun Forest Kandel | Bild: Fun Forest Kandel

Was muss ich mitbringen, wenn ich im Fun Forest Kandel klettern will?

Ihr solltet euch bequem anziehen und feste Schuhe tragen. Falls ihr eine eigene Kletterausrüstung habt, dürft ihr die aus versicherungstechnischen Gründen leider nicht verwenden. Helme müssen der Bergsportnorm und dem Farbschema des Parks entsprechen.

Blauer Helm für alle über 13 Jahre, die eine Greifhöhe von mindesten 1,80 Meter besitzen

Weißer Helm für alle Kletterer zwischen 7 bis 13 Jahren, die eine Greifhöhe von mindestens 1,80 Meter besitzen

Orangener Helm für alle Kletterer zwischen 7 und 13 Jahren, deren Greifhöhe unter 1,80 Meter liegt

Rote Helme sind ausschließlich für die Mitarbeiter reserviert.

Kann ich im Fun Forest Kandel in der Pause etwas essen?

Der Fun Forest in Kandel hat ein großes gastronomisches Angebot. Ihr könnt dort sogar Jubiläen oder Betriebsausflüge feiern. Egal, ob ihr à la Carte oder Buffet bestellt.

Bild: Fun Forest Kandel

Wieviel kostet der Eintritt im Fun Forest Kandel?

Standardpaket

Parcours 1 bis 14, Kletterzeit 3 Stunden

Kinderparcours (ab 3 Jahren, unter Aufsicht eines Erwachsenen): 9,50 Euro

Kind (7 bis 13 Jahre): 17 Euro

Jugendliche/Studenten (ab 14 Jahren): 20 Euro

Erwachsene (ab 18 Jahren): 23 Euro

Profipaket

Parcours 1-16, Kletterzeit 4 Stunden

Jugendliche/Studenten (ab 14 Jahren): 26 Euro

Erwachsene (ab 18 Jahren): 29 Euro

Schulklassen

Gültig von Montag bis Freitag außerhalb der Schulferien, Preise gelten pro Person

3. bis 7. Klasse: 15 Euro

8. bis 10. Klasse: 16 Euro

11. bis 13. Klasse: 17 Euro

Schülertraining: 5 Euro

4. Kletterparks in der Region: Kletterwald Bretten

150 Übungen bietet der Kletterpark in Bretten an. In den Google-Rezensionen loben Besucher die "saubere und gepflegte Anlage" und die netten Mitarbeiter.

Der Kletterwald in Bretten | Bild: Kletterwald Bretten

Wie läuft ein Besuch im Kletterwald Bretten ab?

Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine professionelle Sicherheitsausrüstung. Die Mitarbeiter überprüfen anschließend den Sitz, bevor es zum Einweisungsparcours geht. Wer den erfolgreich durchlaufen hat, darf sich frei (gemessen an der Altersstufe) die Parcours wählen. Die Kleinen erhalten einen Klettergurt mit Sicherheitskarabinern.

Welche Parcours gibt es im Kletterwald Bretten?

Im Kletterwald Bretten gibt es drei separate Kinderparcours nur für Kinder. Aber natürlich kommen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten. Es gibt insgesamt 150 Übungen und 40 Seilrutschen mit einer Gesamtlänge von 2.000 Metern. Mit einer Seilrutsche können die Besucher sogar über den benachbarten Tierpark düsen.

Der Kletterwald in Bretten | Bild: Kletterwald Bretten

Wann kann ich im Kletterwald Bretten klettern?

Die genauen Öffnungszeiten entnehmt ihr am besten der Website des Kletterparks. Im August zum Beispiel ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Was muss ich mitbringen, wenn ich im Kletterwald Bretten klettern will?

Bei eurer Kleidung solltet ihr darauf achten, dass sie bequem und dem Wetter entsprechend ist. Aus hygienischen Gründen solltet ihr Lederhandschuhe mitbringen oder vor Ort für 4,50 Euro kaufen.

Kann ich im Kletterwald Bretten in der Pause etwas essen?

Direkt neben dem Kletterwald befindet sich der Tierpark Bretten. Am dortigen Kiosk könnt ihr euch kleine Speisen, Getränke und Eis kaufen.

Wieviel kostet der Eintritt im Kletterwald Bretten?

Hohe Parcours mit zirka 100 Übungen für Einzelpersonen, Paare und Kleingruppen

Erwachsene: 25 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 23 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 21 Euro

Kidsparcours mit zirka 50 Übungen

für Kletterer zwischen 3 und 7 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen: 15 Euro

Sondertarife für Gruppen, Schulklassen und Kindergeburtstage

Erwachsene/Lehrpersonen: 23 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 21 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 19 Euro

Kombikarte je ein Eintritt für den Kletterwald Bretten und den Kletterwald Illingen

Erwachsene: 42 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 40 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 38 Euro

Teamevent für Gruppen ab 10 Personen und Schulklassen

Erwachsene: 28 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 26 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 24 Euro

Saisonkarte

gültig von Ende März bis Anfang November im Kletterwald Illingen und im Kletterwald Bretten

Familien: 295 Euro

Erwachsene: 145 Euro

Schüler, Studenten und Azubis (ab 16 Jahren): 120 Euro

Kinder (bis 15 Jahre): 95 Euro

5. Kletterparks in der Region: Kletterwald Viernheim

Der Kletterpark in Viernheim ist laut einer Besucherin eine "Erfahrung der besonderen Art." Abwechslungsreiche Parcours und gut geschultes Personal werden in den Kritiken ebenfalls hervorgehoben.

Der Kletterwald in Viernheim | Bild: Kletterwald Viernheim

Wie läuft ein Besuch im Kletterwald Viernheim ab?

Eure Sicherheitsausrüstung und eine Einweisung gibt es vor Ort. Danach könnt euch durch die 12 Parcours hangeln. Im Kletterwald Viernheim gibt es das Seilbeißer-System. Hierbei müsst ihr die Karabiner nicht umhängen, sondern nur einmal am Anfang in das System einhängen.

Welche Parcours gibt es im Kletterwald Viernheim?

Im Kletterwald Viernheim gibt es 12 Parcours.

Kinder von 5 bis 9 Jahren dürfen die Parcours nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern.

Wann kann ich im Kletterwald Viernheim klettern?

Die genauen Öffnungszeiten und auch eventuelle Änderungen erfahrt ihr auf der Website des Kletterwaldes. Zum Beispiel hat der Kletterwald im August täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Was muss ich mitbringen, wenn ich im Kletterwald Viernheim klettern will?

Feste Schuhe und bequeme Kleider sind bei einem Kletterparkbesuch unabdingbar. Wer möchte, der kann sich Kletterhandschuhe mitbringen oder dort für 3,90 Euro kaufen. Das Tragen der Handschuhe ist jedoch nicht verpflichtend. Das Mitbringen und Benutzen von eigenen Klettergurten ist nicht erlaubt.

Bild: Kletterwald Viernheim

Kann ich im Kletterwald Viernheim in der Pause etwas essen?

Vor Ort könnt ihr süße Riegel, Getränke, Eis und Kaffee kaufen.

Wieviel kostet der Eintritt im Kletterwald Viernheim?

Im Kletterwald Viernheim gibt es Einheitspreise.

Montag bis Freitag

2 Stunden: 13,90 Euro

3 Stunden: 15,90 Euro

Samstag, Sonntag und Feiertag

2 Stunden: 15,90 Euro

3 Stunden: 17,90 Euro

Für Schulklassen, Jugendgruppen sowie Kindergeburtstage gibt es Sonderregelungen.