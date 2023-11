Sparen, sparen, sparen, wo es nur geht. So lautete das Motto der Haushaltsberatungen im Karlsruher Gemeinderat. Während der zweitägigen Sitzung wurden Sparideen der Stadtverwaltung einkassiert, Geld an anderer Stelle ausgegeben oder eben doch eingespart.

Zuschuss für Parkwertkarten sorgt für Diskussion

Ein Beispiel: Durch die Erhöhung der Eintrittsgelder beim Zoo Karlsruhe und für die Fahrt mit der Gondoletta soll die klamme Stadtkasse aufgepäppelt werden. Oder durch Zuschussminderungen für das Badische Staatstheater und das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) weniger Geld ausgegeben werden.

Der Karlsruher Gemeinderat.

Soweit, so gut. Bei einem Punkt waren die anwesenden Stadträte aber nicht bereit zum Sparen: Bei sich selbst. Konkret ging es als einer der ersten Tagesordnungspunkte der Beratungen um den städtischen Zuschuss für die sogenannten Parkwertkarten.

Zur Erklärung: Mitglieder des Gemeinderates erhalten, sofern sie nicht darauf verzichten, neben ihrer monatlichen Aufwandsentschädigung für die Ausübung des Mandats innerhalb des Stadtgebiets ein KVV-Jahresabonnement und bei Bedarf Parkwertkarten für die Tiefgarage am Friedrichsplatz.

Stadt will Pauschale statt Wertkarten - Stadträte sagen: Nein!

Um Geld einzusparen, plante die Stadtverwaltung eine "Mobilitätspauschale in Höhe des städtischen Arbeitgeberzuschusses zum Jobticket" von 24 Euro pro Monat, statt der Parkwertkarten für die Stadträte.

Für das Parkhaus am Friedrichsplatz erhalten Karlsruher Stadträte auch weiterhin einen Zuschuss aus der städtischen Kasse.

17.000 Euro im Jahr sollte durch die Maßnahme eingespart werden. Daraus wurde aber nichts! Die Stadträte stellten sich während den Beratungen gegen die Idee der Stadt und stimmten einem Antrag der CDU-Fraktion zu, die das Gegenteil vorgeschlagen hatte. Nämlich die Kürzung bei den Parkwertkarten nicht durchzuführen.

"In der Ausübung ihres Ehrenamts sind die Stadträtinnen und Stadträte im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Unter der Voraussetzung, an Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern oder Gremiensitzungen fristgerecht und zuverlässig teilnehmen zu können, ist ein Auto in den meisten Fällen unverzichtbar", begründete die CDU ihren Antrag.

SPD und CDU stellen Anträge

Insbesondere die Vereinbarkeit des eigenen Berufs mit dem Amt des Stadtrats verlange ein Höchstmaß an Flexibilität, die oft nur ein Auto bieten könne. "Insofern beantragen wir, dass der Einsparvorschlag in Bezug auf den Entfall der Parkwertkarten für Mitglieder des Gemeinderats zurückgenommen wird", so die Fraktion weiter.

Der Karlsruher Gemeinderat.

Auch die SPD-Fraktion sprach sich in einem Antrag gegen die geplante Kürzung bei den Parkwertkarten aus. Die SPD wollten eine Erhöhung der Mobilitätspauschale auf 49 Euro erreichen, gleichzeitig sollte aber "die Möglichkeit bestehen bleiben, Parkwertkarten zu beziehen, für den Fall, dass auf die Mobilitätspauschale verzichtet wird", schreibt die Fraktion.

Die SPD begründet ihren Vorstoß mit den Anfahrtswegen aus nicht zentralen Stadtteilen oder weit entfernten Arbeitsstätten, die es praktisch unmöglichen mache, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Obwohl man die Absicht der Verwaltung unterstütze, eine Mobilitätspauschalen einzuführen, sollte die Realität nicht vernachlässigt werden. "Ratsmitglieder tragen die Verantwortung für die Überwachung, Steuerung und Gestaltung städtischer Angelegenheiten und politischer Aufgaben. Dies erfordert regelmäßige Besuche von verschiedenen städtischen Einrichtungen und Standorten, die Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen sowie die Präsenz bei Ortsterminen. Daher ist es unerlässlich, von der vorgeschlagenen Einsparung von 17.000 Euro für diese Zwecke abzusehen", heißt es im entsprechenden Antrag.

Wer stimmt für den Zuschuss?

Um die im Verhältnis zum Gesamthaushalt der Stadt (etwa 1,7 Milliarden Euro) recht kleine Summe entwickelte sich eine emotionale und hitzige Debatte, bei der es auch Zwischenrufe aus dem Plenum in Richtung Oberbürgermeister Frank Mentrup gab.

Das Abstimmungsergebnis zum CDU-Antrag. Stadträte die mit "Nein" stimmten waren dafür den Zuschuss für die Parkwertkarten zu streichen. Stadträte in grau waren nicht anwesend und entschuldigt.

"Was sie vorhaben ist total besitzergreifend, nicht alle von uns wohnen in der Nähe des Rathauses und können wie Sie mit dem Fahrrad fahren", entfuhr es beispielsweise Lüppo Cramer, langjähriger Stadtrat der Karlsruher Liste (KAL)/Die Partei-Fraktionsgemeinschaft in Richtung Bürgermeisterbank.

Der OB selbst blieb gelassen. "Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen", gab er in Richtung Stadträte zu Protokoll. Mit der Abstimmung zum Antrag der CDU kehrte dann wieder Ruhe ein. 26 Stadträte stimmten für den Antrag der Christdemokraten und damit gegen die Kürzung bei den Parkwerkkarten. Der SPD-Antrag wurde damit als erledigt betrachtet.