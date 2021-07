vor 40 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Hitze und Hochwasser im Sommer: Karlsruher Gemeinderat stellt neue "Kimaanpassungsstrategie" vor - doch nicht jeder ist zufrieden

Hitzesommer, heftige Niederschläge, Hochwasser. Das Thema Klima und dessen Schutz rückt auch in Karlsruhe immer weiter in den Fokus. Um derartig extremen Wetterbedingungen entgegenzuwirken, hat die Stadt nun 85 Maßnahmen in einer sogenannten "Klimaanpassungsstrategie 2021" auf die Beine gestellt, über die bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag abgestimmt werden soll. Doch einigen Fraktionen geht das im Anbetracht der Hochwasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch nicht weit genug.