Seit April diesen Jahres erklingen die Sirenen der Hauptfeuerwache nun in der Oststadt. In der Ritterstraße wiederum, dem Sitz der alten Feuerwache, kehrte kurz Stille und seit Mitte Juni ist ein Impfzentrum dort eingerichtet. Mittlerweile habe die Stadt konkrete Pläne, das 95 Jahre alte Gemäuer einem neuen Zweck zuzuführen. Ein sogenanntes Haus des Bevölkerungsschutzes solle in Zukunft vom alten Wachgebäude aus operieren.