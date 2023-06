Vom 14. bis 17. Juli gibt es nach 13 Jahren (endlich) wieder ein Stadtteilfest in der Karlsruher Südweststadt: Zuletzt wurde das Hirschbrückenfest im Jahr 2010 gefeiert. Dann kam lange Zeit nichts. Doch die Nachfrage war immer da, so Vlado Bulic, Vorsitzender des Bürgervereins Südweststadt.

Vlado Bulic, Vorsitzender Bürgerverein Südweststadt. | Bild: Vlado Bulic

In diesem Jahr konnte man Andreas Ludwig als Mitorganisator gewinnen: Der Kontakt kam über den Bürgerverein in Mühlburg zustande - auch dort ist Ludwig beim Stadtteilfest "Mühlburger Kerwe" (7. September bis 11. September) engagiert. Man habe sich getroffen und war sich schnell einig, so Bulic. Ein bisschen kurzfristig sei die Vorbereitungszeit für das Stadtteilfest schon gewesen, aber: "wir sehen dieses Jahr als gute Vorbereitung für das nächste Jahr!"

Schulen und Kindergärten steht es frei, einen Kuchenverkauf an den Festtagen anzumelden. "Das hat auch bei unseren Kinderflohmärkten gut funktioniert", so Bulic. Dreimal im Jahr veranstaltet der Bürgerverein Südweststadt einen großen Kinderflohmarkt auf dem Sonntagplatz- zwei stehen noch aus:

Samstag, 1. Juli

Samstag, 7. Oktober

Nun wagt sich der Verein an Größeres - das Hirschbrückenfest! Es soll eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung werden. Ideen hat man beim Bürgerverein genug: Gerne würde man das Hirschbrückenfest noch mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Karlstraße verbinden. Unrealistisch scheint das nicht: Jüngst wurde auf der Karlsruher Frühjahrsmess' ein stadtteilbezogener, verkaufsoffener Sonntag durchgeführt.

Profi-Bewirtung: Mit an Bord ist Karlsruher Gastronom Andreas Ludwig

Die Bewirtung übernimmt ein in Karlsruhe bekannter Gastronom: Festwirt Andreas Ludwig betreibt unter anderem das Festzelt auf der Karlsruher Mess' das Festzelt und im Winter das Skandidorf auf dem Neureuter Festplatz.

Andreas Ludwig 2021 im Gespräch (Archivbild). | Bild: Thomas Riedel

"Eigentlich ist der Terminkalender bei uns übervoll", so Ludwig, "es gibt viele Anfragen, die wir leider absagen müssen. Aber beim Hirschbrückenfest haben wir im Team beschlossen, dass wir die Anfrage vom Bürgerverein als Festwirt gerne Durchführen." Warum?

"Es ist so ein schönes Traditionsfest: Mit der einzigartigen Kulisse der Hirschbrücke und der Grünanlage ist es schon ein Muss! Beim Hirschbrückenfest war ich schon vor 30 Jahren selbst zu Gast."

Im August 2010 fand das Hirschbrückenfest zuletzt statt. | Bild: Bürgerverein Südweststadt

Ein Fest mit Hindernissen - auf der Suche nach Bier

Auch für einen geübten Gastronom wie Ludwig waren die Vorbereitungen für das Hirschbrückenfest nicht gänzlich ohne Hindernisse: So sei es sehr schwierig gewesen, einen Bierlieferanten mit entsprechender Ausrüstung zu finden: "Leider sind die regionalen Bierlieferanten mit Equipment ausgebucht."

Equipment - dazu gehört die Lieferung von Bier und Zapfanlagen, aber auch Bierbänke oder Sonnenschirme. Ludwig weitete seine Suche bis in den südlichen Raum Deutschlands aus: Erfolgreich. Auf dem Hirschbrückenfest wird es Bier vom "Hofbräuhaus München" geben - Helles und Hefeweizen vom Fass.

Wie viele Besucher werden beim 31. Hirschbrückenfest erwartet?

Festwirt Ludwig fällt eine Schätzung schwer: Durch Corona sei es schwer zu sagen, es seien aber schon viele Anfragen eingegangen. Das Programm sowie die vergünstigten Preise am Montag sollen für viele Besucher sorgen. "Wir gehen von einem vollen Haus aus", so Ludwig abschließend.

Hirschbrückenfest 2010 | Bild: Vlado Bulic

Wo findet das Hirschbrückenfest statt?

In der Südweststadt: Auf dem Sonntagplatz unter der Hirschbrücke. Der Sonntagplatz befindet sich zwischen: Mathystraße, Sonntagsstraße, Jollystraße und Otto-Sachs-Straße.

Blick über den Sonntagsspielplatz an der Hirschbrücke. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Die Hirschbrücke selbst wird wie gewohnt befahrbar sein: Das Fest findet unterhalb der Hirschbrücke statt.

Anfahrt Hirschbrückenfest 2023

Fahrrad : Sonntagplatz

: Sonntagplatz Straßenbahn : Haltestelle Otto-Sachs-Straße (Tram-Linie 2 und 3) oder Mathystraße (Tram-Linie 2, 3, 5 und S-Bahn S12).

: Haltestelle (Tram-Linie 2 und 3) oder (Tram-Linie 2, 3, 5 und S-Bahn S12). Auto: Die Parkplätze in den umliegenden Straßen sind meist durch Anwohner belegt. Tiefgaragen sind der "Filmpalast" oder "ZKM" (zirka 600 Meter Fußweg).

Vorläufiges Programm Hirschbrückenfest 2023

Das Programm zum Hirschbrückenfest (Stand 19. Juni). Änderungen sind vorbehalten.

Freitag, 14. Juli 2023

18 Uhr: Salutschüsse Historische Bürgerwehr Karlsruhe

19 Uhr: Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Mentrup, danach Auftritt "The Curlers"

Samstag, 15. Juli 2023

14 Uhr: Kinderprogramm "Luftballonwettbewerb"

14.30 Uhr: Kinder-Malwettbewerb mit Farbstiften

16 Uhr: Kinderschminken

19 Uhr: Auftritt "The Curlers"

Sonntag, 16. Juli 2023

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

11 Uhr: Frühschoppen mit musikalischer Begleitung

15 Uhr: Kinder- und Familienparty: Skandi-Maskottchen, Kinder-DJ, Luftballonwettbewerb, Ballonkünstler und Auftritt von Schlagerstar Markus Becker

Montag, 17. Juli 2023

ab 12 Uhr: Auftritt Harrycane (Rock und Pop)

ab 14 Uhr: 25 Prozent auf alles

21 Uhr: Ende des Hirschbrückenfests

Salutschüsse der Historischen Bürgerwehr beim Hirschbrückenfest 2010. | Bild: Vlado Bulic

Wer kann noch mithelfen?

Ein Stadtteilfest lebt auch von Helfern und so hat Vlado Bulic noch einen Appell: Wer Zeit und Lust habe, beim Hirschbrückenfest mitzuwirken, soll mit dem Bürgerverein Kontakt aufnehmen. Zur Homepage: https://www.suedweststadt.de/Kontakt/

Familienfest-Atmosphäre am Wasserspielplatz

Vom Bürgerverein sind noch weitere Attraktionen geplant: Spiel, Süßes und Entenangeln sollen für Kurzweil sorgen. Für die jüngeren Besucher bietet der am Sonntagplatz vorhandene Wasserspielplatz ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten.

Kommt das Hirschbrückenfest 2024 wieder?

Wird das Hirschbrückenfest ein wiederkehrendes Event im Karlsruher Veranstaltungskalender? Entscheidend über Erfolg und Misserfolg eines Straßenfestes ist ein Faktor, den die Veranstalter nicht beeinflussen können: Das Wetter. "Wir hoffen auf gutes Festwetter", so Ludwig.

Hirschbrückenfest 2010 | Bild: Vlado Bulic

Unabhängig vom (Wetter)-Erfolg: Festwirt Ludwig wäre auch bei einer Auflage 2024 wieder dabei. "So lange wir engagiert werden, spricht nichts dagegen", so der Gastronom. Die Chancen stehen gut, dass das Hirschbrückenfest 2024 in seine 32. Runde gehen kann. So sieht es auch Bürgervereinsvorsitzender Vlado Bulic.

