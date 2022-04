Karlsruhe Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Stadtamt Durlach sucht Deutschlehrer und Kinderbetreuer

Das Stadtamt Durlach und das Büro für Integration suchen ehrenamtliche Helfer aus Durlach, die sich zutrauen, Geflüchteten aus der Ukraine niedrigschwellige Deutschkurse zu geben. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Geplant seien wöchentlich zwei bis drei Termine. Des Weiteren seien Freiwillige gefragt, die parallel zum Unterricht die Kinder der Teilnehmer betreuen könnten.

Seit Ende März dient das ehemalige Durlacher Torwärterhaus in der Ochsentorstraße 32 den Menschen aus der Ukraine immer mittwochs als Begegnungsort. "Das Angebot wird sehr gut angenommen. Schnell wurde in Gesprächen mithilfe der Dolmetscher klar, dass die Neuankömmlinge vor allem Deutsch lernen wollen, um sich schneller zu integrieren und arbeiten zu können", heißt es in der Mitteilung weiter.