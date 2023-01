Karlsruhe vor 1 Stunde

Heute Klima-Protest in Karlsruhe gegen Räumung in Lützerath

In Lützerath hat die Räumung zur Erweiterung des Kohletagebaus Garzweiler II begonnen. Verschiedene Klimagruppen nehmen dies als Anlass um in Karlsruhe gegen die angelaufene Räumung und den weiteren Kohleabbau zu protestieren. Am Mittwoch um 18 Uhr soll ein Demozug durch die Karlsruher Innenstadt stattfinden.