Unter Vorsitz von Oberbürgermeister Frank Mentrup kommt der Karlsruher Gemeinderat am Dienstag, 27. September, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Ab 15.30 Uhr haben die Stadträte im Bürgersaal des Rathauses am Marktplatz zahlreiche Beschlussvorlagen und Anträge abzustimmen.

Darunter: Fahrradtaxis in der Innenstadt - in Berlin, Köln und München sind sie bereits Realität. Die Freien Wähler hätten ein entsprechendes Konzept auch gerne in Karlsruhe.

Außerdem: Gas sparen - eine Informationskampagne soll Bürgern dabei helfen. Geld und Umsetzung fordern die Grünen.

So wie: Die Prüfung einer Biogasanlage in Karlsruher. Jetzt sei dafür die richtige Zeit, finden FÜR und Freie Wähler.

Und: Mehr Sicherheit für Prostituierte. Hygiene, ein sauberes Umfeld, Sicherheit und die Möglichkeit zur Vernetzung sind Probleme, die noch immer zu präsent sind, findet die Karlsruher Liste (KAL).

Ebenfalls zur Debatte steht ein Antrag zur Abschaffung der Grünpfeile. Sie seien für die heutige Verkehrsführung überflüssig, finden die Linken.

Die ausführliche Tagesordnung ist online einsehbar. Hier informiert auch ein Liveticker über die Abstimmungsergebnisse und den zeitlichen Verlauf der öffentlichen Beratungen.

Interessierte können die Debatte von der Empore des Bürgersaals aus verfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. ka-news.de berichtet ebenfalls aus dem Gemeinderat und informiert über die wichtigsten Entscheidungen.

