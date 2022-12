von (pol/cak)

Gegen 23.50 Uhr fuhr der 60-Jährige in seinem Autoin Richtung Mühlburg. Während der Fahrt erlitt er vermutlich einen internistischen Notfall und kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. "Dieses rollte zunächst wohl über die Straßenbahnschienen und in der Folge auch über die Gegenfahrbahn, bevor es zwei dort geparkte Autos beschädigte und zum Stillstand kam", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 20.000 Euro.