vor 1 Stunde Karlsruhe Mysteriöser Fund: Herrenloser Steinkopf einer Statue in Garten entdeckt

Ein mysteriöser Fund beschäftigt die Ermittler in Karlsruhe: Ein Anwohner hatte die Polizei alarmiert, weil in seinem Garten der abgetrennte Steinkopf einer Statue lag. Nach Angaben der Beamten vom Dienstag eilten Polizisten herbei und luden den etwa 20 Kilogramm schweren Kopf in ihren Streifenwagen. Da meldete sich ein weiterer Anrufer und teilte mit, dass er den Steinkopf mit engelsähnlicher Optik nahe einer Psychiatrie entdeckt und in seinem Auto mitgenommen habe. Weil er selbst keinen Garten besitze, habe er den Fund im Garten des Anwohners abgelegt.