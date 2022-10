"Die meisten von uns haben gedacht, dass sich das Leben nach zwei Jahren Covid-19 wieder ein wenig normalisiert", sagt Karlsruhes erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz auf dem Karlsruher Messegelände. "Doch mit Wladimir Putins Angriffskrieg und der daraus resultierenden Energiekrise und Inflation stehen den Schausteller wieder große Sorgen und mögliche Verluste bevor."

Über 90 Attraktionen

Während Luczak-Schwarz spricht, wird unter strahlendem Sonnenschein die Herbstmess' 2022 mit all ihren Fahrgeschäften, Ständen und Buden aufgebaut, einige davon reisen derzeit noch von der letzten Messe aus Freiburg im Breisgau an. "Trotzdem bin ich überzeugt, dass die diesjährige Herbstmess' ein Erfolg sein wird. Immerhin lieben die Karlsruher ihre Mess' und ich rechne fest mit ihrer Unterstützung."

Immerhin sei die Herbstmess' die letzte Außenveranstaltung vor dem Winter und habe entsprechend einen besonderen Stellenwert für die Fächerstadt. "Wir haben eine wunderbare Anbindung an den öffentlichen Verkehr, einige kostenlose Parkplätze, etwa bei der EnBW, beim Bauhof oder der Mobilia. Wir wollen die Mess' für alle Karlsruher attraktiv gestalten, vor allem natürlich für Familien", erklärt die erste Bürgermeisterin.

Dafür habe man auch ein Angebot von über 90 Attraktionen zusammen- und auf dem Messegelände aufgestellt. Von der ikonischen Achterbahn "Wilde Maus", dem "Salto Mortale", verschiedenen Laufbahnen, die man zu Fuß erkunden könne und viele mehr. Dazu kommen Verkaufs- und Verpflegungsstände - jeder einzelne davon benötigt Strom und Wärmeenergie. Wie ist dies mit der Energiekrise zu vereinbaren?

"Wir hatten schon vor Privathaushalten LED"

"So eine Outdoor-Veranstaltung lebt vom Licht, vom Glanz, wir müssen im Prinzip nach Einbruch der Dunkelheit beleuchten oder die Veranstaltung wirkt regelrecht tot", sagt die Präsidentin des Karlsruher Schaustellerverbandes Susanne Filder. "Das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Strom sparen werden - im Gegenteil: Ich glaube, wir haben die wichtigste Vorarbeit schon vor der Krise geleistet."

Laut Filder verlasse sich der Karlsruher Schaustellerverband nämlich schon seit einigen Jahrzehnten auf LED-basiertes Licht. "Wir haben damit angefangen, bevor LEDs die meisten Privathaushalten umgerüstet wurden. Entsprechend hatten wir schon vor der Krise über 90 Prozent unserer Beleuchtung durch LEDs verwirklicht. Hätten wir diese Entwicklung verpasst, hätte uns die Krise deutlich härter getroffen", meint sie.

"Die Fahrgeschäfte laufen zum halben Strompreis"

Wie viel genau dabei eingespart wird, sei dabei recht schwer in konkrete Zahlen zu fassen. "Es sind natürlich sehr wankende Werte, die von den jeweiligen Besucherzahlen und der Nutzung der Fahrgeschäfte abhängt", sagt Armin Baumbusch, der Leiter des Karlsruher Marktamtes dazu. "Dadurch, dass wir aber alles was übrig blieb, auf LED umgestellt haben, rechnen wir mit einer Energieersparnis von 30 Prozent oder mehr."

Vor allem bei Fahrgeschäften sei diese Entlastung sehr deutlich, wie Filder ergänzt. "Vor der Corona-Krise lief das Riesenrad zum Beispiel zehn Tage lang zu einem Strompreis von 3.000 Euro. Jetzt, wo wir alles, was wir konnten, durch LED ersetzt haben, kommen wir auf die Hälfte der Kosten", sagt sie. "Manche Kinder-Karuselle können wir sogar für nur 200 Euro laufen lassen, da wir bei ihnen nun auf diese Technik setzen."

"Wir versuchen, die Preise niedrig zu halten"

In Zuge des Energiesparens habe man noch weitere Vereinbarungen mit der Stadt Karlsruhe getroffen, um Energie zu sparen. So werde die Herbstmess' 2022 eine Stunde früher, sprich um 22 statt um 23 Uhr schließen. Außerdem gebe es noch andere Aspekte, die sich in Folge des Krieges auf die Wirtschaft auswirken. "Die Inflation lässt fast alles teurer werden. Natürlich auch für uns. Entsprechend werden wir Ausgleiche schaffen müssen", sagt Filder.

"Bei all diesen Problemen werden wir aber so gut wir können versuchen, die Preise niedrig zu halten. Immerhin ist diese Messe zum großen Teil auf Familien ausgelegt und Familien haben derzeit genügend finanzielle Sorgen. Leider werden wir nicht gänzlich um eine Preiserhöhung herum kommen", so die Vorsitzende. "Trotzdem hoffen und glauben wir, dass jeder zufrieden nach der Herbstmess' nach Hause gehen kann."

"Wir arbeiten Hand in Hand"

Und mit dieser Hoffnung ist Filder nicht alleine. Mehrere Schausteller, die an diesem Tag am Aufbau beteiligt sind, bestätigen die Aussagen der Verbandspräsidentin. "Ja, ich habe ein gutes Gefühl für die Herbstmess' dieses Jahr", sagt Schausteller Willy Krusig. "Wir konnten die Kilowattzahlen dank der Umrüstung auf LED unten halten. Eigentlich war das größere Problem auch der Personalmangel", so seine Worte.

Schon zu Corona-Zeiten haben sich viele Mitarbeiter notgedrungen aus dem Schaustellergewerbe zurückgezogen. "Das merken wir natürlich deutlich, erstens bleibt die anfallende Arbeit an weniger Personal hängen, zweitens habe ich das Gefühl, viele arbeiten weniger als früher", sagt Krusig. "Es bleibt also kaum etwas übrig, als familiäre Hilfe zu leisten, wo man kann."

Dazu gehöre laut dem Schausteller, bei jeder Gelegenheit zu helfen. "Ein Kollege kam zum Beispiel gestern spät nachts aus Kaiserslautern - wir haben geholfen. Heute kommen viele aus Freiburg und wissen nicht, wie sie ihre Buden abstellen sollen - wir werden helfen. Wir arbeiten Hand in Hand - und nur so geht's."

"Dafür sind wir Schausteller geworden"

Krusigs Kollege Angelo Eichel teilt diese Ansicht. "Wir sind alle froh, dass wir endlich wieder ohne Corona arbeiten dürfen, besonders hier in Karlsruhe. Immerhin ist das für 95 Prozent der Schausteller hier ein Heimspiel. Entsprechend lief der Austausch mit der Stadt Karlsruhe auch sehr gut und die Leute waren hilfsbereit. Wir können uns also auf die Messeeröffnung am Freitag freuen", sagt er.

An 28. Oktober werde die Herbstmess' nämlich um 14 Uhr von Oberbürgermeister Frank Mentrup eingeläutet. "Ich freue mich schon riesig auf das Publikum", sagt Eichel dazu. "Auf die begeisterten Menschen, die Kinderaugen, den Spaß der Familien und alles andere. Dafür sind wir nämlich letztendlich Schausteller geworden."

