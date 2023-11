Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Die Narren sind los! Traditionell und pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr eröffnet der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) die Fünfte Jahreszeit in Karlsruhe. Dabei darf der alljährliche Sturm auf das Karlsruher Rathaus nicht fehlen. Hier gibt es alle Bilder zum närrischen Treiben in der Fächerstadt.

Bild: Thomas Riedel