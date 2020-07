Der Sommer ist da: In Karlsruhe wird es am kommenden Wochenende heiß - sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer starken Hitze im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet muss mit hochsommerlichen Temperaturen und wenig nächtlicher Abkühlung gerechnet werden.

Schon am Donnerstag zeigt das Thermometer in Karlsruhe bis zu 31 Grad Celsius an - am Wochenende kann es über 35 Grad steigen. Samstagabend könnten Gewitter für ein wenig Abkühlung sorgen. Für die Stadtbevölkerung bedeutet das auch wieder: laue Sommernächte. Im Südwesten können die Temperaturen lokal 37 bis 38 Grad erreichen.

Auch der Samstag wird noch mal heiß. Im Süden und Südwesten kann es erneut bis zu 38 Grad warm werden. Am Sonntag wird die 30 Grad Marke wohl nur noch ganz im Osten angerissen. Dann wird nämlich mit westlicher Strömung etwas kühlere Luft herangeführt. Das Schauer- und Gewitterrisiko steigt schon ab Samstag von Westen her deutlich an. Die neue Woche startet mit kühler Atlantikluft insgesamt wechselhaft und mit gedämpften Tagesmaxima zwischen 22 und 27 Grad.

Tipps gegen Hitze

Um die heißen Tage gut zu überstehen, gibt es einige Tipps der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Deutschen Wetterdienstes:

Trinken Sie ausreichend.

Vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten.

Halten Sie ihre Wohnung kühl: Lüften Sie nachts und schließen Sie tagsüber die Rollläden.

Vermeiden Sie zuckerhaltige, alkoholische und koffeinhaltige Getränke.

Bei Schwindel, Schwäche oder Kopfschmerzen suchen sie einen kühlen Ort auf. Ruhen Sie sich aus und trinken Sie Wasser. Sollten die Beschwerden länger als 30 Minuten anhalten, kontaktieren Sie Ihren Hausarzt. Wenn jemand heiße, trockenere Haut und Delirium oder Bewusstlosigkeit hat rufen Sie sofort einen Krankenwagen.

Besonders ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankung sind für die Auswirkungen von Hitze anfälliger. Achten Sie auf Ihre Mitmenschen - rufen Sie im Zweifelsfall einen Arzt oder Krankenwagen, wenn sie auf eine hilfsbedürftige Person treffen.

Hintergrund Hitzewarnung Die Hitzewarnung des DWD wird nur dann herausgegeben, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens zwei Tage in Folge vorhergesagt wird. Als weiteres Kriterium einer Warnung wird die nächtliche Abkühlung herangezogen. Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet.

Download WHO-Hitzetipps: