vor 29 Minuten Karlsruhe "Geschichten aus der Heimat": Heimattage-Film holt Preis in Russland

Die Heimattage Baden-Württemberg strahlen dank einem Dokumentarfilm international. Der Film gewann Preise auf zahlreichen Filmfestivals und wurde nun mit dem "Best Documentary Feature Award" auf dem "Omichka International Film Festival 2017" in Omsk in Russland ausgezeichnet.