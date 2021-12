vor 2 Stunden Karlsruhe Heiligabend: Hubschrauber-Suche nach verdächtiger Person in Rintheim

Es war eine stille Nacht: Die Polizei blickt auf den einen entspannten Heiligabend in der Karlsruher Bevölkerung zurück. Größere Zwischenfälle habe es demnach nicht gegeben - lediglich ein Einsatz der Beamten am späten Abend im Karlsruher Stadtteil Rintheim, zu dem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, hatte einige Bewohner in Atem gehalten. Laut Angaben der Polizei war man auf der Suche nach einer Person, die sich im Bereich der Heilbronner Straße "verdächtig verhalten" habe. Die Suchmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.