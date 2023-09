"Gegen 16.30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof durch die Deutsche Bahn AG über die Verunreinigung informiert. Die Beamten stellten vor Ort die 41-Jährige fest. Diese hatte es nicht mehr geschafft, ihre Notdurft bis zur Toilette anzuhalten und verrichtete ihr Geschäft im Eingangsbereich zur Haupthalle. Die Deutsche Bahn AG beseitigte die Verunreinigung", heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Die 41-Jährigen erhielt Hausverbot und muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verunreinigung einer Bahnanlage rechnen.