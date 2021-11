Am Dienstag, 9. November, wird im Karlsruher Gemeidnerat erneut über Geld diskutiert. Während der 30. Plenarsitzung des Gremiums hält jeweils ein Sprecher der acht Fraktionen seine Haushaltsrede. Beginn der Sitzung ist um 15.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Mit den Reden von Oberbürgermeister Frank Mentrup und Erster Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz hatte die Stadt am 19. Oktober den Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 in den Gemeinderat eingebracht. Am Dienstag, 9. November, halten nun jeweils eine Sprecherin oder ein Sprecher der acht Fraktionen ihre Haushaltsreden. Nun äußern sich die Fraktionen zu den Vorschlägen bevor es am Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. Dezember in die Haushaltberatungen in die Gartenhalle geht.

"Alle Haushaltsreden werden als Livestream übertragen und aufgezeichnet. Sie sind dann auch nach der Sitzung über die städtische Website karlsruhe.de/gemeinderat abrufbar. Aufgrund aktueller Corona-Bestimmungen stehen auf der Besuchertribüne des Bürgersaals nur in begrenzter Anzahl Plätze für Zuschauerinnen und Zuschauer zur Verfügung. Einlasskarten erhalten Interessierte an der Rathauspforte direkt vor der Sitzung, bis das Kontingent erschöpft ist", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.