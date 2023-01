von (ps/cak)

Die Wahl des neuen Landrats in Karlsruhe wird am Donnerstag, 13. Juli stattfinden. Der Kreistag des Landkreises entscheidet dann über seine neue Landrätin oder seinen Landrat.

Schnaudigel tritt erneut an

Die Ausschreibung der Wahl soll im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg am Freitag, 28. April 2023, vorgenommen werden. Die Frist für die Einreichung der Bewerbungen beträgt einen Monat. Zur Vorbereitung der Wahl bildet der Kreistag einen besonderen beschließenden Ausschuss.

Christoph Schnaudigel, Landrat vom Landratsamt Karlsruhe | Bild: Thomas Riedel

Dieser entscheidet über die öffentliche Ausschreibung der Stelle und ist zuständig für die Verhandlungen mit dem Innenministerium über die Benennung von geeigneten Bewerbern. Aktuell ist Christoph Schnaudigel Chef des Landkreises Karlsruhe. Er hat seine erneute Kandidatur bereits bestätigt.

Neben dem Wahltermin einigte sich der Kreistag auf seine Finanzplanung für das Jahr 2023. Der Kreistag verabschiedete den Haushalt nach vorangegangenen Stellungnahmen der Fraktionen mit einem Volumen von rund 681 Millionen Euro. Er fällt um zirka 80 Millionen Euro höher aus als im Vorjahr, wie das Landratsamt mitteilt.

Sozialetat hat ein Volumen von fast 300 Millionen Euro

Der größte Ausgabeposten ist auch 2023 der Sozialetat mit 291,8 Millionen Euro. Grund für dessen Wachstum seien höhere Fallzahlen und Tarife, die schrittweise Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die größeren Belastungen im Jugend- und Sozialhilfebereich. Auch die Personalkosten stiegen auf 123 Millionen Euro an.

Bild: Thomas Riedel

Zudem bilden die Investitionen in verschiedenen Bereichen einen großen Anteil im Haushalt: Mit einer Summe von rund 72,5 Millionen Euro sind schwerpunktmäßig Baumaßnahmen in Schul- und Verwaltungsgebäuden geplant. Darin enthalten sind auch Ausgaben von 18 Millionen Euro für den Abbruch und für die weiteren Schritte in der Planung zur Neugestaltung des Landratsamt-Areals.

Der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs ist im Haushalt 2023 außerdem mit 7,4 Millionen Euro festgeschrieben. Der Schuldenstand wird sich in diesem Jahr voraussichtlich um 45,2 Millionen Euro auf rund 122,6 Millionen Euro erhöhen.