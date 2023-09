Mit 36 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und 24 Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Daxlanden/Mühlburg ist am Montagabend ein Brand in der Daxlanderstraße 69 bekämpft worden. Offenbar habe sich dort ein Feuer vom Keller aus über das Treppenhaus eines Gebäudes bis in das Dachgeschoss ausgebreitet.

Video: Thomas Riedel

Zwei Personen verletzt

Sowohl das erste Obergeschoss als auch das Dachgeschoss wurde von den Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen. Mittels mehrerer Trupps und Drehleitern konnte der Brand im Dachbereich schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Eine Ausbreitung auf ein angrenzendes Dachgeschoss konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Bild: Thomas Riedel

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Zur medizinischen Versorgung wurden dennoch zwei Personen in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben. Dieser war mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Bei den Verletzten bestehe der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Mögliche Brandursache gefunden

Wie die Polizei am Dienstag, 12. September, mitteilt, haben erste Ermittlungen die Brandursache eingrenzen können. So könnten während Reinigungsarbeiten benutzte Flüssigkeiten im Untergeschoss des Hauses womöglich den Brand verursacht haben.

Der durch die Flammen entstandene Sachschaden belaufe sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 350.000 Euro, erklären die Beamten. Die Bewohner kommen derzeit bei Verwandten unter. Das Gebäude sei derzeit unbewohnbar, so die Polizei.

Die Bilder vom Einsatz:

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel

Bild: Thomas Riedel