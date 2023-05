Seit Anfang des Jahres ist Louis Klamroth der neue Moderator bei "Hart aber fair" – zuvor moderierte Frank Plasberg die ARD-Talkshow.

Jeden Montag läuft eine neue Folge "Hart aber fair" im TV. Hier erfahren Sie alles rund um die Gäste, das Thema, sowie zur Übertragung und Wiederholung der Sendung vom 15. Mai 2023 in der ARD.

Thema bei "Hart aber fair" am 15. Mai 2023

Am Tag nach den Wahlen in der Türkei geht es heute angesichts der aktuellen politischen Ereignisse um die Türkeiwahl, mögliche Ergebnisse und ihre Auswirkungen. Die beiden Kandidaten müssen am 28. Mai in eine Stichwahl, nachdem weder Erdogan noch der Oppositionsführer Kilicdaroglu die ausreichende Stimmzahl erreichen konnten.

Bei "Hart aber fair" geht es unter anderem um die Beantwortung der Machtfrage und der tatsächlichen Fairness im Wahlkampf. Außerdem wird über die türkischen Erdogan-Fans in Deutschland und deren Wahl diskutiert. Welche Zukunft haben Freiheit und Demokratie in der Türkei?

"Hart aber fair": Diese Gäste sind heute am 15. Mai 2023 dabei

Folgende Gäste sind zur Debatte über die Türkeiwahl bei Louis Klamroth im Studio:

Alexander Graf Lambsdorff: Außenpolitiker (FDP) und stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Außenpolitiker (FDP) und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Deniz Yüce: Als deutsch-türkischer Journalist, Publizist und Korrespondent der Welt saß er 2017 wegen angeblicher "Terrorpropaganda" in der Türkeiüber 290 Tage in Untersuchungshaft

Als deutsch-türkischer Journalist, Publizist und Korrespondent der Welt saß er 2017 wegen angeblicher "Terrorpropaganda" in der Türkeiüber 290 Tage in Untersuchungshaft Fritz Schramma: Oberbürgermeister von Köln außer Dienst, setzte sich damals für den Bau der Ditib-Großmoschee in Köln ein

Oberbürgermeister von Köln außer Dienst, setzte sich damals für den Bau der Ditib-Großmoschee in Köln ein Nalan Sipar: Freie Journalistin und Reporterin für den WDR und den Spiegel, hat außerdem einen Youtube-Kanal für die deutsch-türkische Community

"Hart aber fair": Das ist Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth hatte am 9. Januar 2023 seinen ersten Auftritt als Moderator bei "Hart aber fair", nachdem sich Frank Plasberg nach über 20 Jahren Moderation zurückzog. Zwar erwies sich die Kritik am DebütKlamroths zunächst als weder positiv noch negativ, doch inzwischen ist der 35-Jährige in der Sendung angekommen.

Eigentlich ist Klamroth als Schauspieler bekannt geworden, insbesondere kennt man ihn aus "Das Wunder von Bern", womit er im Jahr 2003 seinen Durchbruch erzielte. Als studierter Politikwissenschaftler am Amsterdam University College und an der London School of Economics wurde Klamroth später als Journalist und Moderator politischer Sendungen erfolgreich. Schon 2016 hatte er eine eigene Talkshow, die "Klamroths Konter" heißt und bis 2021 auf ntv ausgestrahlt wurde.

"Hart aber fair": Übertragung im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" gibt es heute am 15. Mai 2023 ab 21 Uhr im Ersten zu sehen. Neben der Ausstrahlung im linearen TV gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream der Politik-Sendung auf der ARD-Website. Hier alle Infos in Kurzfassung:

Was: "Hart aber fair": Am Tag nach der Türkeiwahl: Hat die Demokratie noch eine Chance?

"Hart aber fair": Am Tag nach der Türkeiwahl: Hat die Demokratie noch eine Chance? Datum: Montag, 15. Mai 2023

Montag, 15. Mai 2023 Uhrzeit: ab 21 Uhr

ab 21 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung imLive-Stream:ARD-Website

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 15. Mai 2023 in der Mediathek

Für alle, die es am Montagabend nicht vor den Fernseher oder an den Laptop schaffen, gibt es die ganze Folge von "Hart aber fair" auch noch nach der TV-Übertragung als Wiederholung zu sehen. In der ARD-Mediathek gibt es die Folge kostenlos als Video, doch sie wird auch mehrfach im TV wiederholt. Das sind die TV-Termine der Wiederholung:

15.Mai 2023 um 21.00 Uhr in der ARD

16. Mai 2023 um 2.05 Uhr in der ARD

16. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

17. Mai 2023 um 00.40 Uhr auf 3sat

"Hart aber fair": Die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow

Immer montags gibt es "Hart aber fair" in der ARD zu sehen. Normalerweise startet die Sendung um 21 Uhr, doch abhängig vom TV-Programm kann die Sendezeit auch leicht variieren. Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen: