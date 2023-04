Bei "Hart aber fair" leitet seit einigen Monaten Moderator Louis Klamroth eine Diskussionsrunde mit Gästen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Auch heute am 3. April sind wieder Gäste eingeladen, mit denen über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr gesprochen wird.

Thema bei "Hart aber fair" am 3. April 2023

Die Themen der Talkshows befinden sich in einer Art Dauerschleife. Wenn es nicht gerade um eine neue Koalitionskrise der Ampel geht, dann sind die großen Krisen der Welt das Thema. Neben dem Klimawandel und seinen Folgen zählt zur Zeit auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dazu. Damit geht auch oft die Diskussion um den Zustand der Bundeswehr einher sowie die Frage danach, was für eine Bundeswehr wir überhaupt haben wollen.

Bei diesem Thema sind wir auch heute am 3. April wieder einmal angelangt. Die zentrale Frage heute bei "Hart aber fair" lautet dementsprechend: "Die Ukraine kämpft, die Bundeswehrübt noch: Muss Deutschland Krieg können?"

"Hart aber fair": Gäste heute am 3. April 2023

Die Runde der Gäste setzt sich diesmal aus besonders vielen Gruppen zusammen. Neben der Presse ist auch die Politik und das Militär repräsentiert. Auch eine Betroffene des Ukraine-Krieges ist anwesend.

Michael Roth (SPD): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Mitglied im SPD-Parteivorstand.

Franz Alt: Publizist und Friedensaktivist, Autor von "Frieden ist noch immer möglich".

Paul Ronzheimer: Stellvertretender Chefredakteur BILD, Kriegsreporter aus der Ukraine.

Mariya Maksymtsiv: Ukrainerin, lebt in Deutschland.

Ukrainerin, lebt in Deutschland. Ulrike Winkelmann: Chefredakteurin taz.

"Hart aber fair": Moderator Louis Klamroth

Mittlerweile hat sich der junge Moderator Louis Klamroth bei "Hart aber fair" etabliert. Nachdem es zunächst große Zweifel daran gegeben hatte, ob der Neue auch die großen Fußstapfen von Frank Plasberg ausfüllen kann, sind die Kritiker nun eher leise geworden. Auch die zwischenzeitliche Kritik an seiner Beziehung mit Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ist größtenteils verstummt.

Der studierte Politikwissenschaftler übernimmt mit "Hart aber fair" nicht seine erste Talkshow. Schon zu seiner Zeit bei ntv moderierte er die Sendung "Klamroths Konter".

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Die aktuelle Ausgabe von "Hart aber fair" ist heute am 3. April um 21.00 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel dazu bietet das Erste Deutsche Fernsehen auch eine Übertragung im ARD-Live-Stream an.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 3. April 2023 in der Mediathek

Nach der Ausstrahlung steht auch die neueste Folge von "Hart aber fair" in derARD-Mediathek auf Abruf zur Verfügung. Daneben wird die Folge vom 3. April auch noch zwei weitere Male im TV wiederholt:

4. April 2023: 2.05 Uhr in der ARD

4. April 2023: 20.15 Uhr auf tagesschau24

"Hart aber fair": Die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow

"Hart aber fair" läuft jede Woche montags in der ARD. Am kommenden Ostermontag, 10. April 2023, gibt es jedoch keine neue Folge. Wenn sie ausgestrahlt wird, ist die Talkshow in der Regel um 21 Uhr zu sehen.

Das sind die nächsten Sendetermine der ARD-Talkshow: