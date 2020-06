vor 1 Stunde Karlsruhe Handy geklaut: Polizei sucht zwei Zeuginnen zu Vorfall am Mühlburger Tor

Die Polizei Karlsruhe ist auf der Suche nach zwei Zeuginnen: Sie leisteten am vergangenen Freitag an der Haltestelle Mühlburger Tor Hilfe. Dort hatte eine junge Frau eine Auseinandersetzung mit einem Bekannten, in deren Folge ihr das Handy geklaut wurde.