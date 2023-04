Der EHF Euro Cup ist ein Handball-Turnier, das von der Europäischen Handballföderation (EHF) veranstaltet wird. Es treten die bereits für die nächste EM qualifizierten Handball-Teams gegeneinander an, weshalb der Wettbewerb parallel zur EM-Qualifikation stattfindet. Am 5. Spieltag des Euro Cups trifft Schweden auf Deutschland. Bisher hat das deutsche Team im Euro Cup 22/23 nur Niederlagen eingefahren. Schon am 1. Spieltag traf die Mannschaft von Nationaltrainer Alfreð Gíslason auf Schweden und musste sich mit 33:37 geschlagen geben.

Wann findet das Spiel zwischen Schweden und Deutschland im EHF Euro Cup statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Begegnung haben wir hier für Sie.

Euro Cup im Handball: Schweden gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des EHF Euro Cups findet das Spiel zwischen Schweden und Deutschland am 27. April 2023 statt. Anwurf ist um 18.35 Uhr. Es ist der 5. Spieltag des Turniers - am 30. April trifft Deutschland im letzten Spiel auf Spanien.

Schweden - Deutschland live im TV und Stream: Läuft das Euro-Cup-Spiel auch im Free-TV?

Das erste Spiel der deutschen Mannschaft im EHF Euro Cup - ebenfalls gegen Schweden - gab es im Free-TV auf Sport1 zu sehen. Die zweite Begegnung der beiden Nationalteams wird allerdings nicht frei empfangbar im TVübertragen. Kostenlos können Sie das Spiel zwischen Schweden und Deutschland trotzdem verfolgen: Die Sportschau zeigt die Partie in voller Länge im Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Schweden - Deutschland, 5. Spieltag EHF Euro Cup

Schweden - Deutschland, 5. Spieltag EHF Euro Cup Datum: Donnerstag, 27. April 2023

Donnerstag, 27. April 2023 Uhrzeit: 18.35 Uhr

18.35 Uhr Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im kostenlosen Live-Stream:Sportschau

EHF Euro Cup 22/23: Ergebnisse und bisherige Spiele

Das Turnier hat am 12. Oktober 2022 mit der Begegnung zwischen Dänemark und Spanien begonnen. Kurz darauf folgte dann das 1. Aufeinandertreffen von Deutschland und Schweden. Mit dabei sind nur die vier bereits fest für die anstehenden EM qualifizierten Nationalteams. Das sind die bisherigen Ergebnisse:

Dänemark - Spanien: 39:31

Deutschland - Schweden: 33:37

Spanien - Deutschland: 32:31

Schweden - Dänemark: 34:32

Schweden - Spanien: 33:29

Dänemark - Deutschland: 30:23

Deutschland - Dänemark: 21:28

Spanien - Schweden: 30:31

Schweden vs. Deutschland im EHF Euro Cup: Bisherige Bilanz der Nationalteams

Laut sport.de sind sich Schweden und Deutschland bisher 23 Mal begegnet. Die Gesamtstatistik ist sehr ausgeglichen: Zehn Matches gingen an Schweden, zwei Mal trennten sich die Mannschaften im Unentschieden und elf Mal konnte sich das deutsche Team durchsetzen. Auch das Torverhältnis ist mit 519:518 zugunsten der Schweden ausgeglichen.

In den letzten Jahren hatten jedoch meistens die Schweden die Nase vorn. 2016 hat Deutschland zum letzten Mal gegen das schwedische Team gewonnen. Auch das erste Spiel im EHF Euro Cup ging mit 37:33 an die Mannschaft von Trainer Glenn Solberg. In das Rückspiel gehen die Schweden damit auch als klarer Favorit.