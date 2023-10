Schauburg, ZKM, Universum. In den Karlsruher Kinos werden an Halloween regelmäßig Horrorfilme gezeigt. Damit ihr nicht jedes Kino-Programm einzeln abklappern müsst, hat ka-news.de das für euch übernommen.

Halloween im Kino: Horrorfilme im Filmpalast am ZKM

Im Filmpalast am ZKM laufen einige Horrorfilme bereits in den letzten Oktober- und ersten Novemberwochen. Für Halloween, 31. Oktober, gibt es aber auch einige Specials.

Brauerstr. 40, 76135 Karlsruhe

Der zehnte Teil der "Saw"-Filmreihe, der inhaltlich zwischen dem ersten und zweiten Teil spielt, kommt eigentlich erst am 30. November in die deutschen Kinos. Im Filmpalast wird der Film in einer Halloweenvorstellung bereits vorab gezeigt, allerdings in der englischen Originalversion ohne deutsche Synchronisation. 23.15 Uhr FSK 18 A Haunting in Venice: Der Thriller mit Hercule Poirot, dem legendären Detektiv aus Agathe Christies Feder, läuft bereits seit September in den deutschen Kinos. Auch wenn es sich nicht um einen klassischen Horrorfilm handelt, bekommen Fans des Schreckens etwas geboten.

Der Thriller mit Hercule Poirot, dem legendären Detektiv aus Agathe Christies Feder, läuft bereits seit September in den deutschen Kinos. Auch wenn es sich nicht um einen klassischen Horrorfilm handelt, bekommen Fans des Schreckens etwas geboten. 16.45 Uhr FSK 12 Der Exorzist - Bekenntnis: Nach 18 Jahren kommt wieder ein Film der "Exorzist"-Reihe in die Kinos. Der Film knüpft mit seiner Handlung direkt an den ersten Teil von vor genau 50 Jahren an. Ellen Burstyn übernimmt wie auch im ersten Teil die Rolle der Chris MacNeil. Der Film, der als Anfang einer Trilogie geplant ist und bisher eher schlechte Kritiken erhält, läuft bereits seit Anfang Oktober in den deutschen Kinos.

Nach 18 Jahren kommt wieder ein Film der "Exorzist"-Reihe in die Kinos. Der Film knüpft mit seiner Handlung direkt an den ersten Teil von vor genau 50 Jahren an. Ellen Burstyn übernimmt wie auch im ersten Teil die Rolle der Chris MacNeil. Der Film, der als Anfang einer Trilogie geplant ist und bisher eher schlechte Kritiken erhält, läuft bereits seit Anfang Oktober in den deutschen Kinos. 22.30 Uhr FSK 16 Five Nights at Freddy's: Gleich drei Vorstellungen von "Five Nights at Freddy's" zeigt der Filmpalast an Halloween. Der Film basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe.

Der Filmpalast am ZKM | Bild: Filmpalast am ZKM

Gleich drei Vorstellungen von "Five Nights at Freddy's" zeigt der Filmpalast an Halloween. Der Film basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe. 16.45 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr FSK 16 Halloween Park: "Halloween Park" wirkt wie ein Ableger eines beliebigen Slasher-Films, aus den 90er-Jahren. Ein verlassener Park, eine Gruppe Jugendlicher und ein dunkles Geheimnis. Die perfekte Rezeptur für einen guten, klassischen Horrorfilm? Die Entscheidung überlassen wir euch.

"Halloween Park" wirkt wie ein Ableger eines beliebigen Slasher-Films, aus den 90er-Jahren. Ein verlassener Park, eine Gruppe Jugendlicher und ein dunkles Geheimnis. Die perfekte Rezeptur für einen guten, klassischen Horrorfilm? Die Entscheidung überlassen wir euch. 22.45 Uhr FSK 16 The Nun 2: Seit Ende September geht die Gruselgeschichte der Dämonen-Nonne in den deutschen Kinos weiter. Die Kritiken fallen bisher besser aus als beim ersten Teil.

Seit Ende September geht die Gruselgeschichte der Dämonen-Nonne in den deutschen Kinos weiter. Die Kritiken fallen bisher besser aus als beim ersten Teil. 20.15 Uhr, 23.15 Uhr FSK 16 Talk to me: Der australische Film "Talk to me" ist bereits letztes Jahr erschienen. In die deutschen Kinos kam er erst diesen Sommer. Regie für den Film führten zwei Zwillingsbrüder, die durch ihren YouTube-Kanal bekannt geworden sind.

Horrorfilme in der Schauburg Karlsruhe

In der Schauburg kommen Fans des klassischen Horror-Films voll auf ihre Kosten. Denn im dem ehemaligen Varité-Theater werden zahlreiche Slasher-Filme der 80er und 90er Jahre gezeigt. Darunter: der erste "Halloween" Teil mit Michael Myers von 1978. Um 21 Uhr geht es in englischer Originalvertonung los. Der Film ist ab 16.

Ein Kinosaal der Schauburg | Bild: Lea Lange

Um 20 Uhr können sich Kino-Enthusiasten auf einen richtigen Martin Scorsese freuen. Denn die Schauburg zeigt den Blockbuster "Killers of the Flower Moon" im englischen Originalton.

Extra-Tipp: Der Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" ist kein Horrorfilm, allerdings gehört er zu den dunkleren Filmen der Reihe. Da der Film ab 6 ist, können sich hier auch jüngere Kinobesucher ein bisschen gruseln. Los geht es um 15 Uhr.

Adresse: Marienstraße 16, 76137 Karlsruhe

Extra Tipp für Horrorfilme in der Schauburg

In der Karlsruher Schauburg werden von Donnerstag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 16. November, Splatter- Horror und Trashfilme in der Reihe Asian Cinema gezeigt. Meistens in der Originalfassung mit Untertiteln (OmU).

Tickets: 8,50 Euro - Zunächst auf den Film eurer Wahl klicken und dann unten im Eck auf "Tickets".

Adresse Schauburg: Marienstraße 16, 76137 Karlsruhe

Asian Cinema: Diese Filme laufen in der Schauburg

Do, 02.November, 21 Uhr: Oldboy (OmU, 35mm)

Do, 09. November, 21 Uhr: Lady Vengeance (OmU)

Do, 16.November, 21 Uhr: Wild Zero (OmU)

Horrorfilme im Universum Karlsruhe

Deutlich weniger Gruselfaktor gibt es an Halloween beim Universum Kino am Europaplatz. Dort wird am 31. Oktober lediglich ein Film gezeigt, der vielleicht in Richtung "Horrorfilm" kategorisiert werden kann. Die Rede ist von "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio.

Zweimal wird der Martin Scorsese-Thriller auf der Leinwand gezeigt. Einmal um 16.30 Uhr und einmal um 19.15 Uhr.

Akademischer Filmkreis Karlsruhe zeigt Horror-Komödie

Wer sich an Halloween nicht nur gruseln will, wird im KIT fündig. Der Akademische Filmkreis Karlsruhe (AFK) zeigt an Halloween die Horror-Komödie "Cocaine Bear". Der Titel hält was er verspricht. Ein Bär bekommt ein Päckchen Kokain in die Pranken und beginnt, Wald-Ausflügler zu jagen.

Uni-Kino am KIT | Bild: Hinnerk Feldwisch-Drentrup