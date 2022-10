von ka-news.de

Partys, Konzerte oder etwas ganz anderes. Alle Jahre wieder findet am 31. Oktober das Fest des Gruselns, besser bekannt als Halloween, statt. Auch im Jahr 2022 geht es in Karlsruhe wieder rund. Aber wo genau kommen Horror-Freunde und Verkleidungs-Enthusiasten auf ihre Kosten?

Hier werden nur Veranstaltungen berücksichtigt, die am 31. Oktober 2022 stattfinden.

Halloween-Veranstaltungen für Kinder in Karlsruhe

Halloween Schmink-Aktion im Durlach Center

Wer mit seinen Kindern am Abend des 31. Oktober gerne von Tür zu Tür ziehen möchte, kann vorher zum Schminken dem Durlach Center einen Besuch abstatten. Geschminkt wird von 14 bis 20 Uhr.

Beginn: 14 Uhr

Eintritt: -

Adresse Durlach Center

Durlacher Allee 111, 76137 Karlsruhe

Durlach Center: Anfahrt, parken und Haltestelle

Das Durlach Center liegt direkt an der Autobahnabfahrt Karlsruhe-Durlach an der A5. Parkplätze sind direkt vor dem Center verfügbar. Mit der Bahn am besten an der Haltestelle Weinweg aussteigen.

Einen Halloween-Film im Kino schauen

Keine Sorge, einen Horrorfilm für die Kleinsten haben wir natürlich nicht ausgesucht. Dennoch bietet zum Beispiel die Schauburg in Karlsruhe einen entsprechenden Themenfilm für Familien an.

Schauburg Karlsruhe

Halloween Special: Die Addams Family in verrückter Tradition

Beginn: 15 Uhr

Eintritt: 4 Euro

Adresse: Marienstraße 16, 76131 Karlsruhe

Der Schauburg Kinosaal von innen. | Bild: Lea Lange

Konzerte an Halloween 2022 in Karlsruhe

Halloween Dudefest im Jubez in Karlsruhe

Bekannt für kulturelle Veranstaltungen, die von Lesungen bis zu Konzerten reichen, finden regelmäßig im Jubez im östlichen Teil von Karlsruhe statt. Dieses Mal haben sich die Initiatoren für Halloween 2022 etwas ganz besonderes ausgedacht: ein "Spitzentreffen in Sachen Postmetal, Hardcore, Postrock, Doom Metal und mehr". Auftreten werden die Bands Envy, Bossk, Ultha, Phantom Winter und Midwife.

Tickets gibt es im Vorverkauf direkt im Jubez Büro (nur Barzahlung) oder im Reservix Ticketshop. Kosten: 34 Euro im Vorverkauf und 35 bei der Abendkasse.

Beginn: 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr

Archivbild: Gäste beim Jubez Dudefest im Jahr 2017. Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Adresse Jubez:

Kronenplatz 1, 76133 Karlsruhe

Jubez: Anfahrt, parken und Haltestelle:

Mit der Bahn beim Kronenplatz aussteigen und von dort die wenigen Gehminuten zu Fuß laufen. Wer mit dem Auto kommt, fahrt von der B10(Kriegsstr.) bis zur Kreuzung B10/Fritz-Erler-Str. (Scheck In / Achat Plaza Hotel) und biegt dann in die Fritz-Erler-Straße ein. Danach einfach geradeaus über die Markgrafenstraße fahren. Nach zirka 20 Meter befindet sich rechts das Parkhaus Fritz-Erler-Str.

"The Mighty Punkrock Halloween" in der Alten Hackerei

Mit Gruseldeko und Karlsruhes "bester und einziger" Misfits-Tribute Band, the Pomm Fritz, geht am 31. Oktober auch in der alten Hackerei in der Oststadt die Post ab. Auch DJs werden an dem Abend auflegen. Somit ist das "mighty Punkrock Halloween" eine gute Kombination aus Konzert und Club.

Beginn: Bei Konzerten ab 19 Uhr

Eintritt: Keine Angabe

Adresse Alte Hackerei:

Alter Schlachthof 11A 76131 Karlsruhe

Alte Hackerei: Anfahrt, parken und Haltestelle:

Mit der Bahn an der Tullastraße aussteigen und in Richtung alter Schlachthof laufen. Parkmöglichkeiten gibt es vereinzelt auf dem alten Schlachthof.

Karlsruher Clubs und Discotheken an Halloween 2022

Es werden nur Halloween-Partys genannt, die auch als solche beworben werden!

"Dark Halloween" im Nachtwerk

Verkleiden ist hier keine Pflicht, wird aber gerne gesehen. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Gillian. Aber Achtung: die Party im Nachtwerk unterliegt einem strengen Konzept, Wunsch-Songs werden dort also nicht gespielt. Stattdessen dürfen sich die Feierwütigen auf Dark/Gothic und elektronische Musik in einem Gewölbekeller freuen.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Adresse Nachtwerk:

Pfannkuchstraße 14, 76185 Karlsruhe

Nachtwerk: Anfahrt, parken und Haltestelle:

Vor dem Nachtwerk und gegenüber beim Zoll stehen den Gästen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auf dem Gehweg darf nicht geparkt werden. Wer mit den Bahnen des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) kommen möchte, steigt entweder am Lameyplatz oder am Entenfang aus. Von dort sind es zirka 15 Minuten zu Fuß.

"Horror-Circus" im Culteum in Karlsruhe

Ebenfalls in einem Gewölbe-Club lädt das Culteum in Karlsruhe zum Horror-Circus ein. Verkleidungen sind auch hier gerne gesehen. Auch der Club hat vor, sich von seiner besonders gruseligen Seite zu zeigen (Deko, Walking Acts etc.) Tickets gibt es Online im Vorverkauf . Musikrichtung: Techno.

Beginn: 23 Uhr

Eintritt: 12 Euro im VVK. Keine Angaben zur Abendkasse.

Adresse Culteum:

Essenweinstr. 9, 76131 Karlsruhe

Culteum: Anfahrt, parken und Haltestelle

Mit der Bahn erreicht ihr das Culteum am besten von der Haltestelle Karl-Wilhelm-Platz. Aber auch die Essenweinstraße ist nicht weit entfernt. Parkmöglichkeiten gibt es in den Straßen um das Culteum herum oder am Hauptfriedhof.

Die ultimative Halloween-Party im Unverschämt in Karlsruhe

Die Halloween-Partys im Unverschämt sind seit Jahren sehr beliebt. Besonders die kreativen Kostüme sind nach Aussagen der Veranstalter "immer der Hammer". Die Musikrichtung wird als "Halloween-Mix" beschrieben. Also eine kunterbunte Mischung aus allem.

Tickets gibt es im VVK direkt an der Kasse im Club.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: VVK 10 Euro. Auch Tischreservierungen sind möglich. Keine Angaben zur Abendkasse.

Adresse Unverschämt:

Bahnhofplatz 6 76137 Karlsruhe

Unverschämt: Anfahrt, parken und Haltestelle

Das Unverschämt liegt genau vor dem Karlsruher Hauptbahnhof und ist deshalb auch für Gäste von außerhalb gut zu erreichen. Ein Taxi Stand befindet sich direkt vor dem Eingang. Parkplätze gibt es rund um den Hauptbahnhof.

Horrorfilme an Halloween 2022 in Karlsruhe

Schauburg: Halloween Special Andy Warhols Frankenstein

Horror und Gruselfilme stehen bei vielen Halloween-Liebhabern auf dem Programm. Warum dafür nicht mal ins Kino gehen? Nachdem der Film lange unter Verschluss gehalten wurde, zeigt die Schauburg in Karlsruhe "Andy Warhols Flesh For Frankenstein" in der Original englischen Verfassung. Der Film gehört zu den Vorläufern des Splatter-Films, ist aber gleichzeitig obskur genug, um darüber zu lachen.

Adresse Schauburg:

Marienstraße 16, 76131 Karlsruhe

Schauburg Karlsruhe: Anfahrt, parken und Haltestelle

Da die Parkplatzsuche in der Karlsruher Südstadt besonders mühselig ist, empfiehlt es sich mit der Bahn zur Schauburg zu fahren. Lediglich das Parkhaus im Badischen Staatstheater empfiehlt sich für Autofahrer. Die Haltestellen in der Nähe des Kinos sind zum einen das Rüppurrer Tor und das Ettlinger Tor /Staatstheater.

(Symbolbild) | Bild: Kawamaru@pixabay.com

ZKM Filmpalast: Diese Horrorfilme laufen an Halloween 2022

Im größten Kino von Karlsruhe gibt es an Halloween Horrorfilme satt! Bereits um16.45 Uhr beginnt der Abend mit "Smile" (läuft am 31. Oktober insgesamt drei Mal). Den Abschluss macht Halloween Ends um 23 Uhr (läuft am 31.Oktober insgesamt drei Mal). Der Klassiker "die Nacht der lebenden Toten" wird nur einmal, um 20.15 Uhr gezeigt.

Beginn: zwischen 16.45 Uhr und 23 Uhr (genaue Uhrzeiten erfahrt ihr per Klick auf den jeweiligen Film)

Eintritt: 9,50 Euro

Der Filmpalast am ZKM | Bild: Filmpalast am ZKM

Adresse ZKM Filmpalast

Filmpalast am ZKM - Karlsruhe GmbH & Co. KG Brauerstraße 40 76135 Karlsruhe

ZKM Filmpalast: Anfahrt, parken und Haltestelle

Unterhalb des Filmpalast am ZKM befinden sich zwei Parkhäuser. Die Bahn-Haltestelle trägt ebenfalls den Namen "ZKM".

Haben wir eine Veranstaltung vergessen, die man unbedingt besuchen sollte? Dann schreibt uns an redaktion@ka-news.de.