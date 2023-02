von (pol/mil)

Der zunächst unter der Tram eingeklemmte Mann wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen, so die Polizei. Die Personalien des Mannes sind noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Schienenersatzverkehr für Linien 4 und S2

Wegen des anhaltenden Rettungseinsatzes wird der Bahnverkehr aktuell unterbrochen. Die Linien 4 und S2 enden an der Tullastraße. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Hauptfriedhof und Waldstadt sowie Reitschulschlag ist eingerichtet. Zwischen Reitschulschlag und Spöck verkehren Pendelfahrzeuge. Es kommt zu Verspätungen und Fahrtausfällen, so der Karlsruher Verkehrsverbund.