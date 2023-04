Laut Mitteilung der Letzten Generation sind die Urteile die Folge eines Eilverfahrens, welches nach einer Straßenblockade am 6. März in Heilbronn eingeleitet wurde.

Vier Mal mehrere Monate Haft für Letzte Generation

Nach neunstündiger Verhandlung fällte die zuständige Richterin das folgendes Urteil: je drei, vier und fünf Monate Haft ohne Bewährung sowie eine auf Bewährung ausgesetzte dreimonatige Haftstrafe.

Letzte Generation in Karlsruhe | Bild: Letzte Generation Karlsruhe

Daniel Eckert - Klimaaktivist aus Karlsruhe - wurde zu fünf Monaten Haft verurteilt. Es ist seine insgesamt zweite Haftstrafe die er aufgrund seiner Proteste verbüßen muss. Eckert nahm unter anderem an den Klebeaktionen auf der Karlsruher Kriegsstraße teil.

Karlsruhe "Ziel verfehlt" - Weshalb die Letzte Generation in Karlsruhe noch radikaler werden will Das könnte Sie auch interessieren

Nach der erneuten Urteilsverkündung sagt er: “Ich will nicht ins Gefängnis, diese Strafe macht mir enorme Angst. Aber solange die wahren Kriminellen nicht vor Gericht gestellt werden, sondern die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ungehindert weiter vorantreiben und daraus Profit schlagen, kann ich nicht anders, als mich der Zerstörung in den Weg zu stellen", wie auf der Website der Letzten Generation zu lesen ist.

Karlsruhe Erneute Klebeaktion: "Letzte Generation" besetzt die Kriegsstraße - Polizei berichtet Das könnte Sie auch interessieren

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Im Gespräch mit den "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) kündigt Eckert an Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen und mehr noch: "Wir wollen, dass unser Protest legalisiert wird", so Eckert in der Tageszeitung.