Sommerzeit ist Blumenzeit: Aufgrund des warmen Frühlings beginnt das Karlsruher Gartenbauamt schon jetzt mit dem Pflanzen von Sommerblumen im Stadtgebiet. 180.000 Blumen werden in den kommenden Wochen insgesamt in die Beete gesetzt.

Bereits Ende April hat das Gartenbauamt mit den Beeten auf dem Friedrichplatz begonnen, Thema dieses Jahr: Die vier Elemente. Entlang des Zauns am Streichelzoo wird es auch in diesem Jahr wieder zehn Musterbalkonkästen als Anregungen für den eigenen Balkon geben, auch das jährlich wechselnde Themenbeet wird es geben - in diesem Jahr mit dem Thema "Blumenschätze aus Südafrika".

"Alle Sommerblumen wurden bereits vor mehreren Monaten in der Stadtgärtnerei kultiviert und angezogen", so die Stadt in einer Pressemeldung. Knapp 40.000 werden in den nächsten Monaten im Stadtgarten zu sehen sein.