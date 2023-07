Gurken bestehen hauptsächlich aus Wasser: In 100 Gramm sind 96 Gramm Wasser enthalten. Trotzdem liefern sie einige Vitamine– zum Beispiel eine kleine Portion Vitamin A. Auch eine kleine Portion Vitamin C befindet sich in einer Gurke, sie kann Kiwis, Äpfeln, Bananen und Erdbeeren dahingehend aber nicht das Wasser reichen. In diesem Artikel finden Sie die Zusammensetzung einer Gurke und eine Übersicht aller Vitamine. Und: Wie viele Vitamine hat eigentlich eine eingelegte Gurke?

Vitamine in einer Gurke – ein Überblick

Laut der Schweizer Nährwertdatenbank sind in 100 Gramm roher Gurke folgende Vitamine enthalten:

In 100 Gramm eingelegter Essig-Gurke sind diese Vitamine enthalten:

Mit Ausnahme des Betacarotin-Gehalts sinkt der Vitamin-Gehalt im Vergleich zu einer rohen Gurke in eingelegten Gurken nur leicht.

Gurken setzen sich neben ihrem hohen Wassergehalt aus 0,1 Gramm Fett, 2 Gramm Kohlenhydraten, 0,8 Gramm Nahrungsfasern und 0,7 Gramm Proteinen zusammen.

Was bedeutet RAE? Die Einheit kurz erklärt

Vor allem die Angaben rund um Vitamin A können verwirrend sein. Das liegt daran, dass der Begriff unterschiedliche chemische Verbindungen zusammenfasst. Unter Vitamin A werden die verschiedenen Wirkformen von Retinol zusammengefasst, im Körper können aber auch Carotinoide zu Vitamin A umgewandelt werden. Unter der Einheit "Retinolaktivitätsäquivalent" (RAE) sind beide Wirkformen in Lebensmitteln zusammengefasst.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird die Umrechnung folgendermaßen zusammengefasst:

1 μg Retinolaktivitätsäquivalent = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

Gurken liefern am meisten Vitamin A

Um den Körper mit Vitaminen zu versorgen, gibt es zwar bessere Alternativen als Gurken, trotzdem liefern sie einen geringen Beitrag zum Tagesbedarf. Sie enthalten 19 Mikrogramm Vitamin A. Der Tagesbedarf bei Erwachsenen liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Frauen bei 700 Mikrogramm und für Männer bei 850 Mikrogramm. Das entspricht umgerechnet aber nur etwa 2 Prozent des Tagesbedarfs. Wer seinen Körper mit Vitamin A sollte lieber zu Lebensmitteln, wie Karotten greifen. Aber Achtung, eine Vitamin-A-Überdosierung kann gefährlich sein.