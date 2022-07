Seit einigen Tagen finden sich in der Südweststadt mehrere Holzkonstruktionen: Bänke, Tische und Stühle. Was Anwohnern und Passanten gefällt, stört die Stadt: Die Holzmöbel sind nicht genehmigt und somit ordnungswidrig. Am Mittwoch prangten auf den Sitzgelegenheiten knallrote Zettel mit einer "Entfernungsaufforderung".

Ein Aufkleber der Stadt Karlsruher auf der Holzbank. | Bild: Corina Bohner

Dort heißt es: "Das Abstellen dieses Gegenstandes auf öffentlicher Verkehrsfläche ist unzulässig und stellte eine unerlaubte Sondernutzung dar (§16 StrG BW). Der/Die Verantwortliche wird hiermit aufgefordert, den Gegenstand bis zum 25. Juli 2022 von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen. Nach Ablauf der oben genannten Frist erfolgt die Entfernung auf Anordnung des Ordnungsamtes."

Holzbank in der Südweststadt: Kunst oder "ungenehmigter Schandfleck"? | Bild: Corina Bohner

Bei der Stadt bezieht man sich auf den genannten Paragraph 16 des Straßengesetz Baden-Württemberg: Es fehlt eine Genehmigung für die Konstruktionen. "Die Bänke wurden ohne eine erforderliche Sondernutzungserlaubnis aufgestellt. Da die Stadt als Straßenbaulastträger für die Verkehrssicherheit der öffentlichen Flächen zuständig ist und die Verkehrssicherungspflicht hat, müssten die Bänke bereits aus haftungsrechtlichen Gründen entfernt werden", heißt es auf Nachfrage von ka-news.de.

Möbel versperren Werbefläche

Ein konkretes Problem ist der verhinderte Zugang zur Litfaß-Säule. "Die Stadt hat mit dem Betreiber der Litfaßsäule vertragliche Verpflichtungen. Zu diesen gehört auch der ungehinderte Zugang zur Werbeanlage", so das zuständige Amt, "der Betreiber der Anlage hat die Stadt daher aufgefordert die Möbel umgehend zu entfernen."

Bild: Corina Bohner

Man habe erfolglos versucht, den Erschaffer der Bänke ausfindig zu machen - die roten Zettel mit der Entfernungsaufforderung waren das "letzte Mittel" der Kontaktaufnahme, so die Stadt Karlsruhe. Es zeigte sich erfolgreich: Der Aufsteller hat sich am Mittwoch bereits mit dem Tiefbauamt in Verbindung gesetzt.

"Bänke haben hier gefehlt!"

Was die Verantwortlichen bewogen hat, die handwerklich gut gearbeiteten Bänke im öffentlichen Raum zu platzieren, ist der Redaktion nicht bekannt. Laut aufgeklebten Sprechblasen an der Bank, sollen sie als "Guerilla-Kunst" gelten: Kunst im öffentlichen Raum, die nicht genehmigt wurde. Sozusagen versteckt "im Untergrund" gestaltet. Relevantes Merkmal der Guerilla-Kunst - sie erzeugt Reibung, ist streithaft. Und sie ist oftmals zeitlich begrenzt.

Entlang des Krankenhauses finden sich Holzstühle. | Bild: Corina Bohner

Es ist Kunst, die bei den Karlsruhern offensichtlich gut ankommt. Die Bänke gefallen: Man sieht Passanten darauf sitzen und verweilen. Schön seien die Bänke, sagt eine Anwohnerin im Gespräch mit ka-news.de, schade, dass sie nicht bleiben könnten. Und: "Abends sitzen dort oft noch Menschen, treffen sich und reden. Sie schaffen eine nette Atmosphäre für den Stadtteil."

Andere nutzen die Bänke für eine Pause: "Es ist eine schöne Sitzgelegenheit - bequemer als auf dem Boden", sagt Jenny im Gespräch mit ka-news.de, "das hat hier gefehlt. Schade, wenn es wegkommt."

Jenny nutzt die Bank gerne für eine Pause. | Bild: Corina Bohner

Ob und welche Bänke bleiben können, das wird sich noch klären. Die roten Zettel sind inzwischen verschwunden und das Tiefbauamt bestätigt: Die Entfernung der Sitzgelegenheiten wird ausgesetzt. Der Aufsteller habe zugesichert, die Möbel um die Litfaßsäule schnellstmöglich abzubauen. Für den Erhalt der anderen Holzkonstruktionen ist ein Termin zwischen Stadt und Aufsteller vorgesehen. "Dabei sollen die Möglichkeit einer Sondernutzungserlaubnis mit den betroffenen Dienststellen erörtert werden", so die Stadt.