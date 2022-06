Stuttgart vor 31 Minuten

Grünen-Fraktion: Gas-Alarmstufe erschwert Haushaltsplanung

Nach dem Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas durch den Bund warnt die Grünen-Fraktion vor negativen Folgen für den Landeshaushalt im Südwesten. Der finanzpolitische Sprecher, Markus Rösler, sagte am Donnerstag in Stuttgart: "Mit Vorsicht und Vorausschau gehen wir die Planung des nächsten Doppelhaushalts an.» Wenn die Gasversorgung knapper werde, seien die finanzielle Auswirkungen auch für den Landeshaushalt zu spüren. "Daher haben wir in der Haushaltskommission im Mai mehr als eine Milliarde für Risiken in den kommenden beiden Jahren eingestellt - dazu gehört eine steigende Inflation, dazu gehören aber auch weiter steigende Energiepreise."