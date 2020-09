vor 14 Stunden Berlin Grüne werben für «weiße Landkarte» in Endlager-Suche

Auf der Suche nach einem Atommüll-Endlager darf aus Sicht der Grünen kein Standort von vornherein ausgeschlossen werden - auch wenn Umweltschützer das fordern. Das Prinzip der «weißen Landkarte» habe den Prozess erst ermöglicht, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch. Er habe zugestimmt, obwohl seine Partei Gorleben als Standort strikt ablehne. Grünen-Chef Robert Habeck kritisierte, Bayern wolle sich «aus der Verantwortung stehlen», weil die dortige Landeserklärung betont, der Untergrund in Bayern sei nicht geeignet. Das sei ein schwer erträgliches Ausmaß an «nationaler Verantwortungslosigkeit».