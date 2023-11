In Karlsruhe-Hagsfeld hat eine randalierende Person am Mittwochmittag ein größeres Polizeiaufgebot auf den Plan gerufen. Nach Informationen der Polizei Karlsruhe sei die Person in einen psychischen Ausnahmezustand geraten und habe bei einem Familienmitglied randaliert. Da der Mann Zugriff zu einem Luftdruckgewehr hatte, sei die Polizei mit einer größeren Kräftemenge aufgetreten, erklärt ein Sprecher der Polizei Karlsruhe gegenüber ka-news.de. Mittlerweile seien wieder Kräfte abgezogen worden, ganz abgeschlossen sei der Einsatz jedoch noch nicht.

