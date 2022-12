von (ps/cak)

Auch für die Fahrgäste im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) treten ab Sonntag, 11. Dezember 2022, zahlreiche größere und kleinere Fahrplanänderungen in Kraft. Die signifikanteste Änderung ist hierbei das neue Liniennetzkonzept der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), wie aus einer Mitteilung des KVV hervorgeht.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Stadtbahnlinien der AVG

Schnelle Fahrten und mehr Platz für die Fahrgäste: Zum Fahrplanwechsel tritt am 11. Dezember ein neues Liniennetzkonzept in der Region in Kraft. Hierfür wurde das bisherige Netz zwischen der AVG und DB Regio mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgeteilt. Die AVG fährt im Netz 7a mit den bekannten gelb-roten Stadtbahnen weiter umsteigefrei in die Zentren von Karlsruhe, Heilbronn und Bad Wildbad. Zusätzlich verbindet sie wie gewohnt mit den Linien S31 und S32 Odenheim beziehungsweise Menzingen über Bruchsal mit dem Hauptbahnhof Karlsruhe. Die DB Regio fährt im Netz 7b künftig neue weiß-gelb-graue Regionalexpress-Züge.

Buslinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Linie 21 (Grötzingen-Nord ̶ Durlach) In der Hauptverkehrszeit verkehren die Busse ab Grötzingen Nord in Richtung Durlach Turmberg eine Minute früher. Linie 27 (Durlach-Waldbronn) Die Fahrt an Schultagen um 15:41 Uhr ab Durlach Turmberg bis Zündhütle entfällt. Linie 47 (Hauptbahnhof-Stupferich/Waldbronn) Die Taktverstärker zwischen Zündhütle und Palmbach werden nachmittags neu geordnet und mit der Buslinie 158 vertaktet. Die Fahrten um 15:50 Uhr, 16:50 Uhr und 17:50 Uhr ab Zünd-hütle entfallen, alternativ kann die jeweils eine Minute später verkehrende Fahrt der Linie 158 zwischen Zündhütle und Palmbach genutzt werden. In Gegenrichtung entfallen die Fahrten um 16:15 Uhr, 17:15 Uhr und 18:15 Uhr ab Rudolf-Link-Straße Richtung Zündhütle. Das Fahrplanangebot ins Industriegebiet Waldbronn Ermlisgrund wird ausgeweitet: Zukünftig gibt es nachmittags fünf statt drei Fahrten Richtung Zündhütle.