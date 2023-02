Karlsruhe vor 1 Stunde

Große Karnevalsgesellschaft in Durlach: Alle Bilder zur ersten Prunksitzung

Es fastnachtet sehr in Durlach - entsprechend heiter war die Atmosphäre der ersten großen Prunksitzung 2023, die am Samstag in der Festhalle gefeiert wurde. Ein Einblick in die Atmosphäre des Abends findet sich in folgender Bildergalerie.