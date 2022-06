Karlsruhe vor 1 Stunde

Großbrand in Mehrfamilienhaus: 114 Menschen in der Nordstadt evakuiert

Über 100 Kräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren am Samstagabend bei einem Großbrand in der Karlsruher Nordstadt im Einsatz. Gegen 18.40 Uhr war dort ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Schätzungen der Polizei mussten etwa 114 Personen aus 30 Wohneinheiten in Sicherheit gebracht werden.