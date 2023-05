Vom 5. bis zum 15. Juni finden Baumaßnahmen am Lameyplatz und am Bahnübergang Honsellstraße/B10 statt, so der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und das Tiefbauamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Von 7. bis 12. Juni werden die Bahnen durch Busse ersetzt. Es werde Umleitungen und Schienenersatzverkehr geben.

Der vollständige Umleitungsplan. | Bild: Karlsruher Verkehrsverbung

Die Stadtbahnlinien S5 und S51 werden zwischen Entenfang und Rheinbergstraße unterbrochen. Die S2-Züge mit Endziel Rheinstrandsiedlung fahren nach Daxlanden und enden am Waidweg. Die Buslinie 55 könne genutzt werden. Zusätzliche Bauarbeiten am Albtalbahnhof finden vom 30. Mai bis zum 12. Juni statt, so die weitere Nachricht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungsführungen zu beachten.