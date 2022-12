Walldorf vor 11 Stunden

Großbäckerei in Walldorf brennt

Eine Großbäckerei hat am Sonntag in einem Industriegebiet in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen gestanden. Die Ursache stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim der Deutschen Presse-Agentur. Menschen seien bei dem Brand des Gebäudes nicht zu Schaden gekommen.