Karlsruhe vor 2 Stunden

Grötzingen Bahnhof: Bis Sonntagnacht werden Weichen ausgetauscht - So fahren die Bahnen

In den Nächten von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, 4 Uhr, werden beschädigte Weichen am Grötzinger Bahnhof ausgetauscht. Darüber informiert die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den nächtlichen Bahnverkehr der S4, S5 und S51.